В Украине, впервые за несколько десятков лет, меняют условия гарантийного ремонта техники

Приобретая бытовую технику нам обычно даю гарантийный талон. В большинстве своем гарантию предоставляет производитель и действительна она в течение 1-2 лет. Магазин в котором мы покупаем технику, часто предлагает купить дополнительную гарантию именно от них.





Следовательно, например, если покупаете ноутбук ценой до 20 000 грн, то гарантия от магазина на 1 год будет стоить примерно 1500 грн.

Но, как отмечают продавцы, эта гарантия покрывает все неполадки, и неважно они по вине продавца или покупателя. Но хотелось бы подобного сервиса и от бесплатной гарантии, тем более если поломка по вине производителя. Наконец-то, в стране немного пересмотрят все нюансы гарантийного обслуживания и внедрят несколько новых правил.

Теперь покупатель сможет быстрее получить отремонтированный или новый товар

Конечно, любая гарантия распространяется только на поломки, которые спровоцировал не покупатель. По новым правилам любая гарантия должна оформляться посредством договора. Далее, если покупатель обратился к продавцу с неисправностью, возникшей по его вине, алгоритм следующий:

Продавец на месте смотрит, можно ли что-нибудь сделать. Если на месте ситуацию нельзя разрешить, покупатель имеет право требовать идентичный товар в замен, или отдать сломанный товар в ремонт, который должен быть выполнен в течение 14 дней. Третий вариант – покупатель может потребовать вернуть ему деньги за неисправную покупку. Если покупатель принял решение отдать товар в ремонт, то продавец должен отремонтировать его вовремя, иначе за каждый просроченный день должен будет заплатить компенсацию покупателю, в размере 1% от стоимости товара.

Также защищены и продавцы, ведь если они в ходе обследования выяснили, что поломка была спровоцирована покупателем, то в виде электронного отчета должны ему об этом сообщить, и бесплатно ничего не ремонтировать, или тем более возмещать. В данном случае, покупатель может оспаривать решение, а также оба могут привлекать к делу независимых экспертов.

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