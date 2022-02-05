Стало відомо, скільки українцям потрібно грошей, щоб вони були щасливі

Українці вважають, що для спокійного та комфортного життя зарплатня повинна бути не меншою за 25 тисяч гривень. Такі результати дало соціологічне дослідження, проведене компанією Gradus Research у якому взяли участь громадяни різних професій та вікових груп.





Найбільше грошей на повсякденні життєві потреби необхідно українцям у віці 35-54 років. Бажана зарплатня для них складає 30 тис. грн, тобто понад 1 тис. доларів.

У наймолодших та найстарших учасників опитування запити виявилися не такі високі. Українці від 18 до 24 років вважають, що для нормального життя їм вистачить і 20 тис. грн. Такої самої думки притримується й більша частина населення у віці від 55 до 60 років.

Доволі великі суми бажаного доходу називають мешканці Києва. Вартість життя у столиці вони оцінили аж у 35 тис. грн. Тоді як середня зарплатня українця у 2021 році становила лише трохи більше 14 тис. грн.

Спираючись на такі дані експерти компанії Gradus Research визначили, що бажану зарплату зараз отримують лише працівники автотранспортної галузі, сфери інформації та телекомунікацій, а також страхування й фінансів. Причому першість в цьому рейтингу належить саме страховикам та фінансистам. Їхній дохід наразі є найвищим в Україні та складає в середньому 31,3 тис. грн, тобто удвічі більше за середню зарплатню по країні.

Головною причиною невдоволення українців власними зарплатами є постійне здорожчання продуктів харчування та побутових товарів. Називаючи бажану зарплатню більшість громадян (понад 90%) також зазначили, що очікують суттєвого росту цін вже у поточному 2022-му році. Причому найнегативніше налаштовані українці похилого віку.

Інфляції вони бояться як вогню, а тому вважають, що середньої зарплатні у 14 тис. грн скоро стане недостатньо навіть для тих громадян, які живуть скромно та не дозволяють собі зайвого.

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