В Україні зросли зарплати для деяких спеціалістів: кому тепер платять 40 тис. грн в місяць

В Україні останнім часом почали більше платити представникам робочих спеціальностей. Наприклад далекобійникам у жовтні пропонували зарплатню в середньому 40 тис. грн, що на 7% більше, ніж у вересні. Решта представників робочих професій отримують меншу зарплатню, проте їхні доходи в останні місяці також відчутно збільшилися. Які спеціалісти зараз користуються найбільшою популярністю в Україні та на яку зарплатню вони можуть розраховувати?

За даним дослідження українського ринку праці, проведеного виданням The Village, найбільші зарплати в Україні отримують такі спеціалісти:

далекобійники – в середньому 40 тис. грн;

рихтувальники – до 32,5 тис. грн;

фасадники – до 30 тис. грн;

водії – до 25 тис. грн;

автомаляри – в середньому 25 тис. грн.

Причому зарплатня у жовтні зросла не лише у далекобійників, а й у представників деяких інших робочих спеціальностей. Серед них:

у рихтувальників – на 9%;

у водіїв – на 6%.

Що ж стосується популярності окремих робочих професій, то найбільшим попитом в Україні станом на сьогодні користуються:

водії;

швачки;

будівельники.

Та не зважаючи на ріст зарплат експерти ринку зазначають, що з початку війни кількість вакансій на популярних в Україні кадрових порталах зменшилася майже удвічі. Тому кандидатам доводиться бути ще більш наполегливими в своїх пошуках, щоб знайти хорошу роботу і зробити це в найкоротші терміни.

Як зазначив екс-директор з розвитку компанії Work.ua Сергій Марченко, знайти роботу зараз зможуть лише ті, хто не пошкодує часу та зусиль і розішле десятки резюме різним роботодавцям. Така стратегія не лише підвищить шанси на отримання роботи, а й на вищу заробітну плату. Адже кандидат, який має одразу кілька пропозицій від різних компаній, може дозволити собі поторгуватися з роботодавцями і зрештою обрати для себе найбільш вигідний варіант.