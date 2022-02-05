Експерти розповіли, що буде з доларом у 2022 році, та назвали найважчі періоди

Новий рік розпочався дуже несподівано для всіх, хто слідкує за курсом валют. Якщо в грудні 2021 долар тримався на позначці 26 грн. за одиницю, то протягом січня 2022 року він стрімко виріс одразу до 29 грн.





Це звісно ж навело чимало паніки і серед бізнесу і серед звичайного населення. Люди почали скуповувати долари, потім через день-два він різко дешевшав на 20-30 копійок, і всі знову ж призупинялися не розуміючи, що робити і чого чекати від валюти.

Експерти наголошують, зараз ситуація стабілізувалася. Можна навіть робити трохи далекоглядні прогнози. Звісно, прогнозують щось, поки ще з обережністю, але все ж. Як мінімум паніка стихла, а разом з нею й штучний ріст ціни на іноземну валюту.

Найбільше на долар впливає політична ситуація в країні

Експерти вже ствердно можуть говорити про те, що найбільше на курс впливала і продовжує впливати саме політична ситуація. А якщо бути точним, то загроза повномасштабної війни. Жодні інші новини ніяк не впливали на валютні коливання. Приміром, не вплинув на курс валют додатковий кредит країні від Євросоюзу, який становив аж 1,2 мільярда доларів. Мало що поміняло й збільшення облікової ставки на 1%. А от новини з фронту постійно тримали долар в напрузі і знецінювали гривню.

Лише зараз, коли ситуація трохи стабілізувалася і почалися більш оптимістичні новини, долар перестав стрімко рости.

Аналітики зауважують, що найважчим буде саме перший квартал року. Зараз інвестори ще з обережністю дивляться в бік України, ситуація з війною все ще в підвішеному стані. А от покращення ситуації варто очікувати на друге півріччя. Літом гривня повинна зміцнитися і до кінця року не втрачати своїх позицій.

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