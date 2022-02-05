Нумеролог рассказал, как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили

Известный эзотерик Анатолий Якубовский рассказал о таинстве перерождения души. Эксперт поделился, как по дате рождения подсчитать, сколько жизней вы уже прожили.





Перерождение души – это настоящая тайна, которую пытаются разгадать во всем мире тысячи лет. Эзотерики верят, что перерождение душ – это не фантазия. Но как узнать, сколько жизней вы уже прожили, и сколько вашей душе судилось пробыть в нашем мире. Известный нумеролог Анатолий Якубовский поделился своим опытом в журнале «Нумерология». Мы сделали выжимку из этого материала.

Специалист уверен, что душа человека проживает 15 жизней. А понять, какую жизнь вы проживаете сейчас, поможет магия цифр. Якубовский приводит пример расчета количества жизней, прожитых на земле.

Чтобы узнать, сколько жизней ваша душа прожила в нашем мире, возьмите лист бумаги и ручку для того, чтобы провести вычисления. В качестве примера возьмем дату – к примеру, «человек Х» родился 23 июня 1999 года.

Полученную дату нумеролог предлагает записать одной строкой 2+3+0+6+1+9+9+9=39. Затем эту сумму нужно сложить. То есть 3+9 – получается 12. Дальше дату рождения нужно записать без нолей. У нас получится 2361999. Не стоит забывать 39 12.

Теперь у нас будем два числа. От первого набора чисел 39 12 нам нужно отнять первую цифру из набора 2361999. Перед этим вторую цифру нужно умножить на два. Получается: 39-2х2=35. Дальше первое число набора 2361999 нужно вычесть из полученного. То есть от 35 отнять 2, получится 33. Второе число из набора 39 12 нужно разделить напополам. 12 разделить на 2 получится 6. Теперь записываем полученные цифры. 2361999 и 39 12 33 6. Дальше завершаем расчет сложением всех цифр второго набора 3+9+1+2+3+3+6= 27=2+7=9

Получается, что человек, который родился 23 июня проживает девятую жизнь в нашем мире.

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