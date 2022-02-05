Можна побачити лише зранку та вночі: в Україні виявили дивну тварину

У горах Прикарпаття знайшли незвичайну тварину, яку вже вважали зниклим видом. Сліпака подільського або, як прозвали його в народі, «земляного цуцика» ніхто не бачив майже сотню років. Що ж це за істота та як вона виглядає?





Як розповів дослідник Володимир Бучко, що обіймає посаду замдиректора Галицького національного природного парку, сліпак подільський – це невеличкий пухнастий гризун. У нього надзвичайно м’яке сіре хутро та збільшені передні зуби. «Земляні цуцики» вирізняеться з-поміж інших гризунів своєю сліпотою, адже мешкають зазвичай у земляних норах.

Як зазначив науковець, побачити на власні очі цього рідкісного представника української фауни він мріэ вже дуже давно. Вперше про сліпака написав у своїх дослідженнях відомий польський натураліст та дослыдник Роман Кунце. Про цю незвичну тваринку він дізнався від мешканців села Межигірці, що на Франківщині. Проте цим свідченням вже близько 100 років.

Згадував про гризуна і дослідник Вежейський. Саме він у своїх наукових роботах і розповів про прізвисько, яке дали рідкісній тварині прикарпатці – «земляний цуцик». Та з того часу ніхто пухнастого гризуна більше не зустрічав. Тож коли Володимир Бучко знайшов сліпака на Касовій горі, спершу не повірив власним очам.

Сліпак подільський занесений до Червоної книги України та до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. Його вважають недостатньо вивченим видом, а науковці лише припускають, яким може бути його раціон та спосіб життя. Наразі дослідники вважають, що харчується гризун корінням, мальви, цикорію та молодих саджанців дерев.

Достеменно про «земляного цуцика» відомо лише те, що побачити його вдень неможливо. У світлий час доби він ховається у норі, а на поверхню виходить лише вночі на рано вранці.

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