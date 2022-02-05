Украинцы могут бесплатно получить 3000 евро от государства: но есть определенные условия

С 1 января 2022 года у украинцев появился уникальный шанс начать собственное дело за государственные деньги. Финансовую помощь в размере 100 тыс. грн. граждане смогут получить в рамках проекта «Рука помощи». Но воспользоваться заманчивым предложением позволят далеко не каждому желающему.





Прежде всего, стоит заметить, что материальная помощь будет выдаваться в виде беспроцентного кредита со сроком погашения в 3 года. Стать участником благотворительной программы смогут малообеспеченные граждане, которые не работают и стоят на учете в центре занятости. То есть власти таким образом не только помогут социально незащищенным гражданам, но и внесут значительный вклад в развитие малого предпринимательства.

Чтобы получить деньги на старт собственного бизнеса, претендентам нужно будет разработать собственный бизнес-план и защитить его перед специально комиссией. Помочь с написанием бизнес-плана должны специалисты из центра занятости.

Если начинающему предпринимателю удастся убедить членов комиссии в потенциале своего плана, он получит пособие в размере 15 минимальных заработных плат, то есть почти 100 тыс. грн. Однако эту сумму ему не будут выдавать наличными. Их перечислят в качестве оплаты за оборудование и прочие приспособления, в зависимости от выбранного участником вида деятельности. После открытия своего бизнеса гражданин должен будет оформиться как ФЛП третьей группы.

Следует отметить, что единый социальный взнос (ЕСВ), который будет платить новоявленный предприниматель, станут защитывать как уплату долга. Учитывая, что ЕСВ с минималки составляет 1430 грн, за 3 года работы гражданин таким образом вернет примерно половину суммы. А если у него будет официально трудоустроено несколько рабочих, он погасит весь кредит всего лишь уплачивая обычный налог.

На проект «Рука помощи» правительство выделило 100 миллионов гривен. То есть получить стартовый капитал для собственного бизнеса в этом году сможет 1 тыс. украинцев, которые больше всего впечатлят своими идеями государственных экспертов.

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