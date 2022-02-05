Українці можуть безкоштовно отримати 3000 євро від держави: але є певні умови

З 1 січня 2022 року в українців з’явився унікальний шанс розпочати власну справу за державні гроші. Фінансову допомогу в розмірі 100 тис. грн громадяни зможуть отримати у рамках державного проекту «Рука допомоги». Та скористатися спокусливою пропозицією дозволять далеко не кожному бажаючому.





Перш за все варто зауважити, що матеріальна допомога видаватиметься у вигляді безвідсоткового кредиту, який потрібно буде віддати за 3 роки. Стати учасником благодійної програми зможуть малозабезпечені громадяни, що наразі є безробітними та стоять на обліку у центрі зайнятості.

Щоб отримати гроші на старт власного бізнесу претендентам потрібно буде розробити власний бізнес-план та захистити його перед спеціально комісією. Допомогти з написанням бізнес-плану повинні спеціалісти із того ж таки центру зайнятості.

Якщо починаючому підприємцю вдасться переконати членів комісії в дієвості свого плану, він отримає допомогу в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, тобто майже 100 тис. грн. Однак цю суму йому не видаватимуть готівкою. Кошти перерахують в якості безготівкової оплати за техніку чи інше приладдя, в залежності від обраного учасником проекту виду діяльності. Після відкриття свого власного бізнесу громадянин повинен буде також оформитися як ФОП третьої групи.

Варто зазначити, що єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який платитиме новоявлений підприємець, буде зараховуватися як сплата боргу. Беручи до уваги, що ЄСВ з мінімалки зараз дорівнює 1430 грн, за 3 роки роботи громадянин таким чином поверне приблизно половину позиченої суми. А якщо у нього будуть офіційно працевлаштовані кілька робітників, він погасить увесь кредит лише сплачуючи звичайний податок.

На проект «Рука допомоги» уряд наразі виділив 100 мільйонів гривень. Тобто отримати стартовий капітал для власного бізнесу цьогоріч зможе 1 тис. українців, що найбільше вразять своїми ідеями державних експертів.

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