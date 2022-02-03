Істерички, які не вміють зберігати вірність: так характеризують астрологи представниць трьох знаків Зодіаку

Істеричність — це риса, більше притаманна саме жінкам. Жінки вважаються набагато емоційнішими ніж чоловіки. Їм властиво частіше плакати, частіше та емоційніше сміятися, бурхливо обурюватися, злитися чи довго ображатися.





Деякі жінки більш яскраво виражають свої емоції, деякі менше. Дехто пов’язує це з різними темпераментами, характерами та навіть вихованням.

Астрологи ж вважають, що всьому виною знак Зодіаку під котрим народилася дівчина. Ба більше, від цього залежить ще й те, наскільки вірною вона буде у стосунках. На жаль, на думку тих же астрологів, істеричність і невірність це часто дві риси, які поєднуються в одній людині, яка народилася під одним з трьох знаків.

Лев

Хто б сумнівався, що Левиці мають ще той темперамент. Це дуже сильна і вольова жінка з надзвичайно мінливим характером. То вона ще кілька хвилин тому спокійно з вами розмовляла і мило посміхалася, то вже очима готова спопелити і рвати на шматки всіх хто до неї наблизиться. Вивести з рівноваги представниць цього знаку може будь-яка суперечка чи щось, що не збігається з її цінностями, думками чи переконаннями, тому навіть якщо ви думаєте інакше не намагайтеся нав’язувати свою думку Левицям. До зрад вони не дуже схильні, але в надто розлюченому стані можуть піти на цей крок. Особливо якщо коханий сильно провинився.

Скорпіони

Істерики, сльози, інтриги, акторська гра — це все другі імена жінок Скорпіонів. Вони прекрасні маніпулятори, і запросто заплачуть якщо це потрібно аби чоловік зробив все, як вони хочуть. Зазвичай це красиві і харизматичні жінки, які мають популярність серед протилежної статі. Зрада для них не табу, а спосіб приємно провести час. Тим паче заманливих пропозицій зазвичай так багато.

Риби

Риби плачуть часто і багато. Якщо чоловік дратується цим сльозам, Риби починають плакати ще більше апелюючи тим, що їх ніхто не розуміє. Як результат, жінка Риба починає шукати розраду на стороні. До речі, саме Риби дуже часто зраджують з колишніми.

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