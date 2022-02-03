Від 3000 до 4500 грн.: хто з пенсіонерів отримуватиме такий мінімум

Вже у березні відбудеться індексація пенсій у зв’язку з чим вони трохи підростуть. Загалом підвищення мало б бути приблизно на 14%, але більшість доплат будуть фіксованими та залежатимуть від вікової категорії пенсіонерів, наявності чи відсутності пільг, тощо.





Відтак, у когось вже з березня мінімальна пенсія буде 3000 грн., у когось 4500, а в декого ще більше. Кому скільки дістанеться — розповідаємо, посилаючись на інформацію, яку розголошують Пенсійний Фонд України і Міністерство соціальної політики.

Розмір надбавки здебільшого залежатиме від вікової категорії українців

Найсуттєвіші доплати дійсно отримають певні вікові категорії. Але мова лише про тих осіб, які мають повний страховий стаж, тобто 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Тим кому 80+ нарахують по 500 грн. Вікова категорія 75-80 отримає по 400 грн. Вікова категорія 70-75 років отримає по 300 грн.

Крім цього, майже по 200 грн. отримають власники мінімальної соціальної допомоги. Вона нарешті перетне психологічну позначку у 2000 грн. Мінімум по 3000 грн., разом з надбавкою, матимуть всі хто має повний стаж, та 70 років. Тим кому не вистачатиме 100 чи 200 грн. обіцяють, заокруглити цю суму, щоб в результаті, щоб таки було 3000.

Середня пенсія по Україні, яка зараз приблизно 3900 повинна дорости до 4500 грн. Її отримує близько 30% пенсіонерів. Ну а максимальна виплата, яку отримує 3% громадян, перетне позначку у 20 000 грн. Вона обраховується, як 10 мінімальних пенсій.

Зростуть й інші пенсії та виплати

Крім цього зростуть й пенсії військовослужбовців, приблизно на 700 гривень. Зростуть пенсії осіб з інвалідністю. Суттєво підвищать соціальну допомогу тим, хто втратив годувальника в зоні АТО. А також на кілька сотень гривень зросте виплата на кожну неповнолітню дитину, що виховується у багатодітній родині.

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