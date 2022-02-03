Психологи назвали чотири риси характеру, які роблять людей невдахами: їх можна позбутися

Як часто ви ловили себе на думці, що ваше життя це якась суцільна чорна смуга, що ви невдаха, чи що всім довкола щастить крім вас. Так напевно в свій час думав кожен, і навіть той хто зараз на вершині успіху.





Всі ми в своїй більшості народжуємося з однаковими задатками і у кожного є однакові шанси добитися успіху в кар’єрному житті чи особистому, стати багатим, створити щасливу сім’ю, тощо. Просто хтось в свій час почав аналізувати, що він робить не так і виправив це, а інші продовжили скаржитися на свою нещасливу долю.

Психологія дуже корисна наука, і, до речі, зараз дуже популярна. І ось, які риси характеру на думку психолога заважають, нам рухатися по житті. Це звісно капля в морі, але змінивши це ви вже зробите великий крок на зустріч до кращого майбутнього.

Відсутність віри в себе та в чудо

Здоровий скептицизм і повний песимізм це не одне і те ж. “Мені і так нічого не вдасться!” “Та що там ваш Всесвіт дає!”, “Це нереально!” і тому подібне. Людина, яке впевнена, що їй щось там не вдасться ніколи цього не зробить, вона навіть не спробує. А якщо не пробувати, то логічно, що нічого не вийде. До речі, психосоматика теж дуже навіть існує.

Відсутність дій

Є такі люди, які все розуміють, все знають, у все вірять, але нічого не роблять. Почну цей проект в понеділок/весною/як тільки відкладу певну суму і так далі. А чим сьогодні поганий день? Досить вичікувати і нервуватись самі на себе за свою лінь.

Інфантилізм

Люди, які всіх люблять і всіх жаліють на жаль рідко чогось добиваються у житті. Це свого роду мислення жертви, яке постійно зупиняє їх у кожній ситуації, де треба прийняти якесь рішення. Від цього вони до речі нещасні.

Обмежені рамки

В наш час дуже і дуже багато доступної інформації. Досить думати, що ви працюєте на роботі лише в тому випадку, якщо відсиджуєте 8 годин в офісі і отримуєте при цьому мізер. Не забороняйте собі мріяти про море, якщо цього року ви вже на ньому були. Відпочивати можна й кілька разів на рік. Всі рамки лише в нашій голові.

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