Заморожують на декілька місяців: українці скаржаться на блокування карт ПриватБанку

Українка оформила мікрокредит із зарахуванням на карту ПриватБанку. Та отримати свої гроші не встигла. Одразу ж після того, як кредитна організація надіслала жінці позичені кошти, фінустанова повністю заморозила усі її рахунки. У банку пояснили, що заблокували картки в цілях безпеки, згідно з правилами фінансового моніторингу.





Про свою проблему із державним ПриватБанком громадянка розповіла на профільному форумі Міністерства фінансів. Жінка підкреслила, що сума кредиту була невеликою, лише кілька тисяч гривень. Тож не зрозуміло, що саме у цій операції здалося банку підозрілим.

Знайти вихід із ситуації самостійно жінка так і не змогла. У службі підтримки Привату до її аргументів не прислухалися. Навіть ознайомившись із договором клієнтки та мікрокредитної фінансової організації, працівники банку відмовилися розблоковувати її рахунок.

«Заморозили не лише основну платіжку карту, але й карту для соціальних виплат. Жоден із цих рахунків я розблокувати не можу, адже банк не визнає договір із мікрокредитною організацією як документ. Відмовитися від послуг Привату та закрити свої рахунки я також не можу, адже всі вони заблоковані», – скаржиться постраждала.

Лише через два місяці клієнтка врешті отримала доступ до своїх рахунків та грошей на них. Однак це сталося лише після того, як вона залишила коментар на сайті Мінфіну.

Представники ПриватБанку на скаргу жінки відповіли, що були змушені заблокувати її картки, оскільки чітко дотримуються закону про фінансовий моніторинг. У банку підкреслили, що зобов’язані перевіряти будь-яку підозрілу транзакцію.

Варто зазначити, що правила фінансового моніторингу у кожного банку можуть бути різними. Однак згідно з приписами українського законодавства, якщо клієнт не є публічною особою або політиком, його транзакції на суму меншу за 400 тис. грн не мали б викликати підозри.

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