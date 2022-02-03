Названы группы крови с самым сильным иммунитетом: кому не опасен Covid-19

Ученые утверждают, что группа крови серьезно влияет на то, как организм человека вырабатывает интерферон и борется с вирусными инфекциями.





Специалистам стало известно, обладатели какой группы крови обладают самой сильной защитой от патогенов.

Ученые сделали выводы, что группа крови влияет на способность организма вырабатывать интерферон при попадании вирусной инфекции. А это непосредственно связано с защитной функцией иммунной системы. Интерфероны – это белки, которые выделяются клетками организма при вторжении вирусов, бактерий и низкомолекулярных химических соединений.

Больше всего интерферона продуцируют носители IV группы крови. У 92% испытуемых белок продуцировался более, чем хорошо. То есть носители IV группы крови меньше всего рискуют получить тяжелые последствия при инфицировании коронавирусной инфекцией.

У людей с I и III группами крови средние результаты, их организмы вырабатывают 80% и 91% соответственно. Они также достаточно защищены от тяжелых последствий коронавируса и других заболеваний, требующих реакции иммунной системы.

Самыми уязвимыми оказались люди с II группой крови. 40% испытуемых обладают сниженной реакцией иммунной системы на продуцирование интерферона. То есть почти половина носителей II группы крови сильнее склонны к тяжелым последствиям коронавируса. Кроме того, они больше склонны к другим заболеваниям, именно люди с II группой крови чаще болеют простудными заболеваниями и сложнее переносят воспалительные процессы в организме.

Конечно, если вести здоровый образ жизни, правильно питаться, не злоупотреблять спиртным и отказаться от курения, можно повысить защитные функции организма. А в случае с коронавирусной инфекцией еще и регулярно пользоваться антисептиком, мыть руки, носить защитную маску и главное – соблюдать дистанцию.

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