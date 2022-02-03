ТОП-професій, представникам яких пощастить: прогноз астролога Олени Нікольської

2022 рік обіцяє бути щедрим на приємні події. Найшвидша планета сонячної системи – Меркурій – повертається на звичну орбіту і залишає у минулому всі образи та розчарування. Це час творчості та неймовірних подій. Кому пощастить найбільше, розповіла астролог Олена Нікольська.





Фахівець у галузі езотерики розповіла, що весь лютий буде дуже позитивним періодом. Великі угоди, нові контракти, покупка нерухомості – все це буде дуже вдалим. І справа тут не лише у Меркурії.

Зараз багато планет входять на знак Козерога: Венера, Марс, Плутон. Це говорить про те, що всі ваші дії матимуть довгострокові перспективи. Сонце у знаку Водолія, а коли Меркурій увійде у той самий знак, ви отримаєте підтримку зірок для реалізації найсміливіших планів та бажань. Лютий 2022 року – найкращий час для всіх, хто займається громадськими зв’язками.

У тому числі маються на увазі журналісти, а також письменники та люди, занурені у творчість. Не варто сумніватися у своїх талантах. Працюйте ретельно, як ніколи, і успіх обов’язково прийде. Не відкладайте мрії на потім. Дійте прямо зараз, адже успішніший час у 2022 році може і не прийти. Не втрачайте шанс змінити життя на краще, і нарешті досягнути щастя.

Що стосується інших професій, їм не потрібно засмучуватися і чекати каверзи від долі. Просто прислухайтеся до свого серця, повірте у свої сили і якщо ви впевнені в успіху – не чекайте. Дійте швидко та рішуче, сумніви ні до чого доброго не приведуть.

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