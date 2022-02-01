Эта неделя будет особенной для пяти знаков Зодиака: чего им ждать?

Начался февраль, последний месяц зимы. Все упорно считают, сколько еще понедельников, вторников и остальных дней осталось до весны, и радуются, что в этом феврале всего 28 дней. Ну а пока кто-то ждет март, другим можно начать радоваться уже и немедленно.





Сразу пяти знакам Зодиака астрологи прогнозируют очень приятное начало февраля. Эта неделя будет мега удачной, полной на неожиданности и интересные сюрпризы. Кому, когда и откуда ждать приятностей? Рассказываем.

Телец

Тельцы – достаточно находиться в апатии! Зима не будет длиться вечно и ваше депрессивное настроение тоже. Уже совсем скоро свет в конце тоннеля просто ослепит вас своей яркостью. А уже на этой неделе вам улыбнется удача, в виде либо приятного известия, либо яркой покупки. А еще, вы можете самостоятельно создать для себя хорошее настроение. Сделайте эту среду или завтрашний четверг особенным. Почему бы и нет.

Лев

Хорошее известие будет для Львов, которые сейчас к сожалению болеют. Наконец, на этой неделе ваши дела пойдут гораздо лучше. Но к врачу еще раз обратиться не помешает. Будьте осторожнее, а еще позаботьтесь об иммунитете и возможно пропейте витаминов. Дополнительная энергия вам сейчас не помешает.

Скорпион

На этой неделе вы наконец-то начнете мыслить положительно и это принесет свои плоды. Если вы соскучились по хорошему настроению, то вот-вот оно накроет вас с головой, как цунами. Только от вас зависит, будет ли кратковременным это явление, или длительным.

Стрелец

Этот знак ждет много положительных изменений. Наконец-то удастся закрыть старые вопросы, которые давно мучают вас. Наконец-то удастся вернуться в спортзал, прочесть любимую книгу, или наконец-то обновить гардероб. Это, конечно, пример того, какие изменения могут подстерегать Стрельцов.

Водолей

Вас ждет очень интересный, прибыльный и перспективный проект. Вы будете просто в восторге, и в нереальном эмоциональном подъеме. Ну а тем представителям знака, которые работают наемными работниками, могут поднять зарплату, предложить премию или лучшую должность.

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