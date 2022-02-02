В Украине стремительно дорожают крупы: сколько сейчас нужно заплатить за гречку, рис или пшено

По сравнению с 2017 годом все крупы подорожали как минимум в два раза.





Только за первый месяц 2022 года цены на крупы существенно выросли. К примеру, сейчас один килограмм гречки стоит больше 50 гривен.

Об этом сообщается на популярном форуме, посвященном финансам – Минфин.

Если сравнивать с декабрем 2021 года, то такие крупы, как гречка, пшено и рис подорожали примерно на 3-4 гривны. И это все за один месяц. Что будет ближе к концу 2022 года можно только догадываться.

Сколько теперь стоят крупы

Мы сравнили цены на крупы в украинских супермаркетах за килограмм.

пшено – 21,67 гривну;

рис длинный – 41,90 гривну;

рис круглый – 35,20 гривен;

гречка – 50, 85 гривен.

Снизилась цена только на пропаренный рис, и то несущественно, всего на несколько копеек, с 35,68 до 35,23.

Государственное регулирование цен

12 января Кабинет Министров Украины принял решение внедрить граничный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. Простыми словами, это ограничение наценки на продукты.

Госрегулирование цен распространяется на продукты первой необходимости. Среди них:

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

куриная туша;

сливочное масло жирностью 72,5%.

Отметим, что в Украине существенно выросла стоимость на все продукты, в том числе хлеб и овощи из так называемого «борщевого набора». Если государство не ограничит рост цен, то уже скоро миллионы украинцев окажутся на границе бедности, особенно это касается пенсионеров.

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