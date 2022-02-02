В Україні стрімко дорожчають крупи: скільки зараз потрібно заплатити за гречку, рис чи пшоно

Порівняно з 2017 роком усі крупи подорожчали щонайменше вдвічі. Тільки за перший місяць 2022 року ціни на крупи суттєво зросли. Наприклад, зараз один кілограм гречки коштує понад 50 гривень.





Про це повідомляється на популярному форумі, присвяченому фінансам – Мінфін.

Якщо порівнювати з груднем 2021 року, то такі крупи, як гречка, пшоно та рис подорожчали приблизно на 3-4 гривні. І це все за місяць. Що буде ближче до кінця 2022 року, можна тільки здогадуватися.

Скільки тепер коштують крупи

Ми порівняли ціни на крупи в українських супермаркетах за кілограм.

пшоно – 21,67 гривні;

рис довгий – 41,90 гривні

рис круглий – 35,20 гривень;

гречка – 50,85 гривень.

Знизилася ціна тільки на пропарений рис, і то несуттєво, лише на кілька копійок, з 35,68 до 35,23.

Державне регулювання цін

12 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити граничний рівень торгової надбавки на деякі продукти. Простими словами, це обмеження цін на продукти.

Держрегулювання цін поширюється на товари першої необхідності. Серед них:

цукор;

пшеничне борошно вищого гатунку;

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%;

куряча тушка;

вершкове масло жирністю 72,5%.

Зазначимо, що в Україні суттєво зросла ціна на всі продукти, зокрема хліб та овочі з так званого «борщового набору». Якщо держава не обмежить зростання цін, то вже незабаром мільйони українців опиняться на межі бідності, особливо це стосується пенсіонерів.

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