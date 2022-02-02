Monobank полгода не отдает деньги клиенту: что происходит

Клиент популярного мобильного банка рассказал, что в Monobank, ему отказали в обслуживании с неизвестных причин. Теперь банк отказывается вернуть ему деньги.





Об этом мужчина написал на популярном тематическом форуме «Минфин».

В истории рассказывается, что еще в сентябре банк по непонятным причинам заморозил средства на личном счете. Всего 10 тысяч гривен. Пострадавший сразу написал заявление на вывод средств, но они полностью игнорируются финансовым учреждением.

Уже 24 декабря банк сообщил, что намерен прекратить сотрудничество с клиентом. После этого мужчина написал заявление на возврат денежных средств. Ему пообещали, что 5 января деньги перечислят на указанный счет, но ничего не произошло.

Клиенту пришлось почти ежедневно звонить на горячую линию. Но все, что ему удалось выяснить, это то, что деньги находятся на резервном счете Monobank.

Клиент снова написал заявление на возврат, но спустя 3 рабочих дня, деньги так и не поступили. Мужчина утверждает, что не может вернуть деньги уже пятый месяц.

В ответ на его отзывы представители Monobank пообещали все еще раз перепроверить и написать ему в личные сообщения. Позже мужчина дополнил свой отзыв, деньги ему все-таки вернули, на это понадобились около пяти месяцев.

Напомним, что совсем скоро в Украине появятся первые банкоматы Monobank. Об этом сообщил совладелец мобильного банка.

Гороховский также показал фото устройств. Каждому банкомату дадут кошачье имя. Все машины будут стилизованы под котиков и покрашены в фирменный цвет банка.

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