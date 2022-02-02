Гороскоп здоровья: какими болезнями страдают чаще всего разные знаки зодиака

Принадлежность к тому или иному знаку зодиака дает человеку определенные качества характера и предрасположенности. Астрологи давно заметили, что, кроме поведения и характера, у разных знаков зодиака есть склонность к тем или иным болезням.





Овен

Астрологи рекомендуют людям, рожденным под этим знаком, следить за здоровьем и не игнорировать даже незначительные симптомы. Чаще всего Овны страдают от головной боли, бессонницы, гипертонии, ожирения.

Телец

Рассудительные и трудолюбивые Тельцы сильнее других предрасположены к ожирению и эмоциональному выгоранию. Бездумная трата энергии приведет к истощению психологических ресурсов, поэтому представители знака часто страдают от депрессии.

Близнецы

Деятельность представителей знака очень разнообразная. Постоянное переключение между двумя видами деятельности приводит к переутомляемости и психозам. Погоня за развлечениями со временем приведете к скуке и одиночеству, что вырастет в нервное расстройство.

Рак

Представители этого знака склонны к апатии и депрессии. Их тоскливость навеяна жалостью к себе и своей слабохарактерности. Представителям этого знака стоит смотреть на мир более позитивно, иначе они обречены на одиночество.

Лев

Эмоциональные представители знака часто теряются в гневе, что может стать причиной нервных срывов. Часто Львы болеют из-за своей несдержанности: пьют, курят или поддают себя риску в экстремальном спорте.

Дева

Девы очень дотошные, они обожают докапываться до сути. Это может сыграть с представителями знака злую шутку, ведь они игнорируют свое здоровье, отчего у них развивается боязнь микробов и ипохондрия.

Весы

Вечно сомневающимся Весам легко довести себя до нервного срыва. Они чаще других подвержены маниакальным психозам. Чаще всего симптомы болезней у этого знака появляются от сырости, холода и слабого энергетического сопротивления.

Скорпион

Страстные и эмоциональные Скорпионы становятся жертвами своего образа жизни. У представителей знака частые проблемы со сном, что приводит к самокопанию. Слишком сильное внимание к своим чувствами способствует развитию психологических проблем.

Стрелец

Смелые и неусидчивые представители знака всегда найдут себе проблему. Неумение сдерживаться приводит к проблемам со здоровьем. Повышенное давление, проблемы с ЖКТ и неврология – все это результат постоянного перенапряжения.

Козерог

Трудолюбивые, серьезные и упертые Козероги отличаются выносливостью. Но им нельзя проводить слишком много времени на сквозняках, в ходе и сырости, чтобы не спровоцировать тяжелые болезни. Представителям знака следует больше следить за своим телом, это поможет защититься от проблем со здоровьем.

Водолей

Представители знака обожают учиться. Они всегда готовы к новым приключениям, но такой темп жизни заставляет Водолеев игнорировать свое тело. Люди, рожденные под этим знаком, должны больше времени уделять своему самочувствию.

Рыбы

Мечтательные и хрупкие Рыбы часто устают от реальности, отчего впадают в тоску и даже депрессию. Представители знака не любят активное времяпровождение, что может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем.

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