Дорогие кабели взвинтили цены на интернет: сколько будем платить в 2022 году

Интернет-провайдеры массово поднимают цены. В Украине резко подорожает интернет. Также тарифы будут расти в будущем.





Главная причина – увеличение расходов на кабели и повышение стоимости энергоносителей. Дело в том, что кабельную продукцию не производят в Украине, а при ввозе нудно оплатить госпошлину.

Директор интернет-провайдера NetAssint Максим Тульев сообщает, что ситуация не изменится в ближайшее время. Поэтому стоит ожидать повышения цены на интернет примерно на 20%. Это лишь один из этапов подорожания, до конца 2022 года цена будет расти.

Причина в том, что на рынке интернет-провайдеров достаточно высокий уровень конкуренции. Сейчас все, что можно сделать – переложить 23,5% (госпошлину на ввоз кабельной продукции) на конечных потребителей. В целом стоимость интернета и подключения вырастет примерно на 20%.

Тем временем специалисты утверждают, что шансы на отмену госпошлины на импорт кабелей все же есть. Вероятно, кабельную продукцию выведут из номенклатуры импорта, на который распространены специальные таможенные правила. Это касается товаров, которые не производят в Украине. Цель лоббистов – вовсе не кабели для интернета, а огромный рынок силового кабеля, за который сейчас длится существенная борьба.

Стоит отметить, что повышение цен больше почувствуют жители небольших городов, где один или несколько поставщиков интернет-услуг. В крупных городах больше провайдеров, поэтому в условиях высокой конкуренции существенно поднимать цены невыгодно, поскольку клиенты перейдут к конкурентам.

В целом, цена на интернет будет расти постепенно на протяжении всего 2022 года. Особенно существенно может подобрать интернет с мая 2022 года, когда государство перестанет сдерживать цены на тарифы.

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