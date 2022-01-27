Вчені б’ють на сполох: “Омікрон” навчився міцно чіплятись до рук

Японські вчені встановили, що «Омікрон» набагато стійкіший за колишні варіанти коронавірусу. Особливо довго він живе на пластикових поверхнях та шкірі людини.





Вчені проаналізували відмінності у стійкості уханського типу коронавірусу та всіх, що з’явилися пізніше.

Штами «Альфа», «Бета», «Дельта» та «Омікрон» живуть на пластиці та шкірі щонайменше вдвічі довше, ніж уханський тип. Вони залишаються заразними понад 16 годин на поверхні шкіри. Висока стійкість цих штамів збільшує ризик інфікування контактним способом.

Результати дослідження штамів коронавірусу на пластикових поверхнях показали, що віруси несуть небезпеку навіть через десятки годин.

уханський – 56 годин;

«Альфа» – 191,3 години;

«Бета» – 59,2 години;

«Дельта» – 114 годин;

«Омікрон» – 193,5 години.

На шкірі «Омікрон» живе понад 21 годину. Тоді як тривалість життя колишніх штамів не перевищувала 19,6 годин.

Також фахівці стверджують, що новий штам стійкіший до етанолу. Однак, на щастя, всі штами гинуть на шкірі після 15 секунд дії дезінфікуючим засобом на спиртовій основі.

Тобто потрібно, як і раніше, ретельно мити руки та користуватися антисептиком.

Про заразність нового штаму «Омікрон» відомо те, що згодом здатність вірусу заражати знижується. Тобто приблизно через 100 годин після перебування на пластиковій поверхні його заразність знижується на 50%.

І хоча вчені кажуть, що новий штам рідше викликає тяжкий перебіг хвороби, все ж таки потрібно бути обережним. Часто мити руки, користуватися медичною маскою та антисептиком, уникати скупчень людей.

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