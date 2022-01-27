4 з 10 людей: вчені визначили у кого коронавірус буде тривати місяцями

Вчені визначили біомаркери, які допоможуть передбачити ризик затяжного Covid-19. Результати досліджень були опубліковані в журналах Nature Communications та Cell.





4 з 10 людей, які заразилися коронавірусом, страждають на хронічні наслідки хвороби. Зазвичай вони викликані затяжним перебігом хвороби, спричиненим новим типом коронавірусу. Часто симптоми виражені у вигляді втоми, втрати смаку та нюху, задишки при незначних навантаженнях та затуманеній свідомості.

В рамках дослідження вчені виділили кілька факторів, що дозволяють передбачити затяжну хворобу, які можна визначити на ранньому етапі діагностики коронавірусу. Серед факторів виявився діабет 2 типу, наявність деяких аутоантитіл та ДНК вірусу Епштейна-Барра у крові.

Вчені зібрали мазки та кров 309 пацієнтів із діагностованим Covid-19 у різні періоди хвороби. Для проведення мультиомного логітюдного дослідження зразки об’єднали за клінічними даними та симптомами. Виявилося, що ранні вимірювання кількості вірусу в крові пов’язані із симптоматикою тривалого Covid-19, яка з’являться у пацієнтів за кілька місяців.

Також вчені дізналися, що вірус Епштейна-Барра, який уражає 90% людей і зазвичай неактивний, активується на ранній стадії після інфікування SARS-CoV-2. Це пов’язують із затяжними симптомами Covid-19 та порушеннями регуляції імунної системи в період хвороби.

В рамках іншого дослідження, співробітники університету в Цюріху стежили за сотнею пацієнтів, інфікованих Covid-19. Вчені відзначили два імунні біомаркери, які з’являються до затяжного перебігу хвороби. Це знижений рівень імуноглобулінів M (IgM) та G3 (IgG3).

Далі вчені створили модель, яка оцінить ризик затяжного ковіду для пацієнта, який страждає від гострого перебігу хвороби. Модель поєднує біомаркери з віком, ключовими симптомами хвороби та хронічними захворюваннями.

Поки що модель протестували на 395 пацієнтах з коронавірусом. Кожному хворому надали бал ризику. Дослідження показало, що така модель поки що найточніша.

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