Названы пять причин по которым пенсионеров могут лишить пенсии, или заставить вернуть все полученное

Оказывается, не только маленький стаж может стать причиной того, что человек пенсионного возраста не получает пенсию. В Украине есть пять причин, почему пенсионеров могут лишить выплат, или даже заставить вернуть все, что они успели получить от государства.





Время от времени уполномоченные органы проводят верификацию или так называемую проверку граждан. И иногда в результате такой проверки на поверхность выходят разные факты о том или ином человеке, которые он намеренно скрывал, а иногда и не намеренно.

Следовательно, согласно Закону Украины “Об общеобязательном пенсионном страховании” лишить пенсии могут в нескольких случаях.

Всего пять причин

Пенсию могут забрать, если при ее оформлении была ошибка в фамилии или имени пенсионера. Это такая погрешность, которую можно допустить и случайно, но обойдется она очень дорого. Получение пенсии по ложным документам. Это уже серьезное нарушение законодательства и вряд ли человек совершил подобное случайно. Лицу грозит не только лишение выплат, но и лишение свободы. А еще все средства, полученные от государства, могут заставить вернуть. Лицо некоторое время проживало за границей. То есть на этот период она/он могут не получать выплат, правда это случаи, рассматриваемые в индивидуальном порядке. Пенсионер является мигрантом. Пенсионер не получает пенсию больше 6 месяцев.

Если же пенсию перестали выплачивать, разобраться в чем дело можно придя в Пенсионный фонд по месту жительства. Обычно после выяснения всех обстоятельств пенсию могут возобновить в течение 10 рабочих дней. Если было выявлено нарушение законодательства, то дело могут передать в суд.

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