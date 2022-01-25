Глоба назвал три знака зодиака, на которых в феврале деньги будут сыпаться с неба

Гороскопам хочется верить, особенно если они прогнозируют что-то хорошее. Например, большая любовь, удача во всех делах, или много денег. Кто же откажется верить в такие предсказания. И это правильно, ведь не зря говорят, что мысли и мечты материализуются.





И вот для некоторых знаков появился очень приятный гороскоп. Он предсказывает большое богатство. Ну, может, и не большое, но денег будет точно достаточно.

Более того, появятся они уже в феврале, и будут приходить абсолютно тогда, когда на них никто не будет надеяться.

Близнецы

Близнецам будет больше всего везти. Если у вас есть собственный бизнес — готовьтесь к выгодным сделкам и большим прибылям. Если вы работаете наемным рабочим, готовьтесь к хорошим премиям или повышениям. Это многих будет очень мотивировать, и здесь Глоба рекомендует не слишком перегружать себя в погоне за еще большими деньгами. Можно эмоционально выдохнуться и сгореть. Как говорится, всех денег не заработаешь.

Дева

Девам следует внимательно прислушиваться к своей интуиции и наконец сделать тот серьезный шаг к успеху. Если вы давно думаете о какой-то бизнес-идее, хотите начать свое дело, или хотя бы превратить в заработок любимое хобби — действуйте. Не стоит опасаться, что ничего не получится. В феврале с финансами будет везти, как никогда и все вложенное вернется в многократном объеме.

Стрелец

Этот знак завершает тройку счастливчиков, которым улыбнется финансовая удача. Стрельцам в феврале придется много работы. Все проекты и задания будут интереснее друг друга, и очень хорошо оплачиваемыми. Не ленитесь, грамотно распределите свое время и уже к весне вы существенно улучшите свое материальное положение. Но не забудьте потом изрядно отдохнуть, ведь на фоне сильного истощения никакие материальные блага не радуют.

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