5 фраз, которые мужчины не хотят слышать от своей женщины: как не разрушить отношения

Психологи составили список «стоп-слов», которые могут напугать любого мужчину. Если женщина не хочет спровоцировать разрыв отношений, необходимо тщательно следить за своей речью. Представляем вашему вниманию топ-5 фраз, которых боятся все мужчины.





«Нам надо поговорить»

Мужчины ненавидят эту фразу, ведь она подразумевает явное недовольство второй половины. Слово «разговор» воспринимается исключительно в негативном контексте. Конечно, общение между партнерами – залог крепких отношений, но начинать беседу лучше не с такого неприятного предисловия.

«Я с тобой не разговариваю»

Эта фраза означает ничто иное, чем нежелание выяснять отношения. Лучше прямо выразить свое неудовольствие, ведь ваш партнер не обязан угадывать, чем вызвана ваша обида. Все проблемы в отношениях должны решаться только диалогом, не надо замыкаться в себе и заставлять партнера нервничать.

«Кто тебе звонил»

Ревность способна свести на нет любые отношения. Вторжение в личное пространство партнера не допускается. Это тревожный признак для любого мужчины. И пусть женщина готова отдать свой телефон партнеру для проверки – это не значит, что он обязан действовать так же.

«Проводи со мной больше времени»

Каждый человек имеет право на встречи с друзьями и свое хобби. Игнорирование интересов партнера приведет к тому, что избранница быстро надоест. Личное пространство вовсе не отдаляет, а сближает. В партнеров появляются новые темы для обсуждения, ведь о чем говорить, если у вас лишь общие знакомые и все время проводите вместе.

«А вот мой бывший…»

Никогда не сравнивайте своего теперешнего партнера с бывшими. Это верный путь к расставанию. Никто не хочет чувствовать себя хуже других. В таком случае возникает логичный вопрос: «Почему ты не вернешься к своему бывшему». Вместо критики и сравнения, попробуйте похвалить партнера и тонко намекнуть на то, что вам не нравится. Только так он будет пытаться все сделать как можно лучше.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿