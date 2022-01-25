Пенсионеры получат компенсацию за каждые полгода стажа: кому и сколько выплатят?

В Украине постоянно меняется пенсионная система. Добавляются нововведения, меняется возраст и требования к стажу. Это в свою очередь ставит в неравные условия некоторых украинцев.





К примеру, еще в прошлом году минимальный стаж для выхода на пенсию был 28 лет, а в этом году это уже 29 лет. Казалось бы, тем кто успел отправиться на заслуженный отдых в прошлом году просто повезло.

Кроме этого, некоторое неравенство возникло и между женщинами, ведь еще несколько лет назад женская половина украинцев выходила на пенсию в 55 лет, затем пенсионный возраст увеличили до 59 лет, а в 2021 и вовсе до 60.

Это вызывает возмущение у многих, ведь теперь большинство должны работать лишний год ( и даже несколько), хотя могли отдыхать дома.

В связи с этим некоторым категориям пенсионерок выплатят компенсацию

Чтобы немного сравнить неравенство между теми женщинами, которые успели выйти на пенсию в 55 и теми, кто в 60, последним будут выплачивать компенсацию за каждые дополнительно отработанные 6 месяцев. То есть речь о женщинах родившихся в период до 31 декабря 1961 года. Им досчитают по 2,5% за каждое “лишнее” полугодие. Сумма будет индивидуальной, ведь все зависит от размера зарплаты и размера потенциальной пенсии.

Кроме этого, компенсацию в размере 9% от начисленной выплаты получат женщины, которые будут выходить на пенсию в этом году при достижении 60-летия.

К слову, требования к стажу еще будут изменяться

Следует заметить, что минимальный стаж 29 лет — это далеко не крайний предел. Согласно новой Пенсионной реформе, он будет расти ежегодно на +1 год. Это будет продолжаться до 2028 года включительно, пока минимальный стаж не станет 30 лет. Как компенсируют это разрыв украинцам, пока неизвестно.

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