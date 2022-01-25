Пенсіонери отримають компенсацію за кожних пів року стажу: кому та скільки виплатять?

В Україні постійно змінюється Пенсійна система. Додаються нововведення, змінюється пенсійний вік та вимоги до стажу. Це в свою чергу ставить в нерівні умови декого з українців.





Наприклад, ще у минулому році мінімальний стаж для виходу на пенсію був 28 років, а цьогоріч це вже 29 років. Здавалося б, тим хто встиг відправитися на заслужений відпочинок у минулому році просто пощастило.

Крім цього, деяка нерівність виникла й між жінками, адже ще кілька років тому жіноча половина українців виходила на пенсію у 55 років, потім пенсійний вік збільшили до 59 років, а у 2021 й зовсім до 60. Це викликає обурення в багатьох, адже тепер багато хто мусить працювати зайвий рік (і навіть декілька), хоча міг вже відпочивати вдома.

У зв’язку з цим деяким категоріям пенсіонерок виплатять компенсацію

Щоб трохи зрівняти нерівність між тими жінками, які встигли вийти на пенсію у 55 і тими хто виходитиме у 60, останнім виплачуватимуть компенсацію за кожних додатково відпрацьованих 6 місяців. Тобто мова про жінок народжених в період до 31 грудня 1961 року. Їм дорахують по 2,5% за кожне “зайве” півріччя. Сума буде індивідуальною, адже все залежить від розміру зарплати, та розміру потенційної пенсії. Крім цього, компенсацію у розмірі 9% від нарахованої виплати отримають ті жінки, які виходитимуть на пенсію цьогоріч при досягненні 60-річчя.

До слова, вимоги до стажу ще змінюватимуться

Варто зауважити, що мінімальний стаж 29 років — це далеко не крайня межа. Згідно з новою Пенсійною реформою він зростатиме щороку на +1 рік. Це триватиме до 2028 року включно, аж поки мінімальний стаж не стане 30 років. Як компенсують цей розрив українцям, поки невідомо.

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