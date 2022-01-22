Эксперты прогнозируют, что к весне работу потеряет каждый 10-й украинец

Вместе с экспертами мы искали ответы на вопросы, сколько украинцев станут безработными на протяжении 2022 года.





Сразу скажем, прогнозы неутешительные. Процент безработицы в нашей стране вырастет минимум на 10% от трудоспособного населения.

Эксперты единогласно утверждают, что каждого десятого трудоспособного украинца уволят.

По словам члена Экономичного дискуссионного клуба Елены Пендзиной, осенью и зимой всегда дефицит сезонных вакансий. То есть до весны 2022 года ситуация будет довольно напряженной.

Также эксперт считает, что новая волна коронавируса и ограничения красной карантинной зоны приведут к тому, что 10,5% украинцев останутся без работы.

Руководитель аналитического отдела ГК Forex Club Андрей Шевчиш уверен, что в первом квартале 2022 года уровень безработицы вырастет. Экономическая активность низкая и ее будет сдерживать высокая стоимость энергоносителей.

Стоит ли ждать помощи от государства

С 1 января государство предлагает безработным украинцам до 100 000 гривен на открытие собственного дела. Однако государство предусматривает такую помощь лишь для тысячи граждан.

Министерство социальной политики запускает программу «Рука помощи». Цель – улучшить уровень жизни небогатых семей, и помочь им открыть собственное дело.

Чтобы поучаствовать в программе, необходимо посетить Центр занятости, и предоставить бизнес-план. В Центре занятости окажут всю необходимую помощь.

Однако такой вариант подойдет далеко не всем. А значит, стоит и дальше ожидать оттока украинцев за границу. Напомним, что со второй половины января в Польше упрощают процесс трудоустройства. Теперь можно получить разрешение на работу сразу на два года. А это значит, что еще больше украинцев бросят все и уедут искать лучшей жизни в соседней стране. И, пожалуй, оно того стоит, ведь минимальная зарплата в Польше составляет 3010 злотых, а это в три раза больше украинской минималки.

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