1000 гривен за доставку «Новой почтой»: за что пришлось доплатить клиентке компании

Клиентка «Новой почты» рассказала на своей странице в фейсбук о том, как заплатила лишние деньги из-за невнимательности оператора компании.





Клиентка «Новой почты» поделилась своей довольно-таки странной историей, которая случилась с ее посылкой. Женщине пришлось заплатить аж 1061 гривну за доставку.

Дело было так, женщина отправляла в Винницкую область реабилитационный стол с помощью OLX-доставки. Однако оператор отделения сказал, что из-за объема посылку придется оформлять как обычную.

Женщина уверяет, что стол был упакован в пленку и скотч. Уже дома она посмотрела чек, когда хотела отправить его получателю, и была крайне удивлена стоимостю услуги доставки – аж 1061 гривна.

Затем клиентка связалась со службой поддержки «Новой почты», где ей сказали, что оператор добавил 376 гривен за упаковку, при этом женщину не предупредили.

Женщине пришлось оформлять жалобу, где она описала, что оператор не спрашивал ее насчет дополнительной упаковки. Более того, в чеке была указана только стоимость доставки, об упаковке информации не было.

После повторного обращения в службу поддержки клиентке сообщили, что оператор предупреждал ее об упаковке и стоимости. Клиентке посоветовали быть более внимательной в будущем.

Позже получатель прислал фото упаковки – полупустая деревянная коробка, в которой на дне лежал стол.

Как отреагировала «Новая почта»

Сотрудники быстро отреагировали на жалобу и уточнили все нюансы. У компании отмечается, что отправитель не услышал предупреждения. При этом компания предложила компенсировать стоимость упаковки, то есть 376 гривен.

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