Як розвивались бездротові навушники від минулого століття до наших днів

Сучасні навушники чудово знайомі кожному користувачеві. Майже кожна людина має цілий набір різних моделей: для дому, для подорожей або прогулянок на вулиці і навіть для роботи. Але навушники не завжди були такими, якими ми їх знаємо зараз. Сьогодні ми розберемо довгий шлях розвитку, який пройшли навушники з кінця минулого століття до наших днів.





Перші кроки… та невдачі

Перші у світі навушники розробили на початку 90-х років дев’ятнадцятого століття компанією Electrophone System. Вони давали можливість, не виходячи з дому, слухати театральні вистави, концерти та церковні служби. Зовні вони мало чим нагадували сучасні навушники, являючи собою громіздку та важку конструкцію зі спеціальною ручкою, що допомагає утримувати їх рукою.

Майже одночасно з цим, у 1891 році француз Ернест Меркадьє запатентував набагато компактніші навушники-вкладиші, а вже в 1910 році Натаніель Болдуін розробив навушники, що знайшли застосування у військово-повітряних силах США. Він збирав їх на своїй кухні, а самі навушники були дуже вимогливими до умов зберігання і не переносили вологість. Зате їхня ергономіка виявилася дуже близькою до сучасності. Вони добре регулювалися по висоті і добре трималися без додаткових пристроїв.

Справжній прорив у цій галузі стався завдяки Ойгену Байєру. Заснована ним у 1926 році компанія Elektrotechnische Fabrik Eugen Beyer, пізніше перейменована в Beyerdynamic, тривалий час займалася створенням акустичних систем та мікрофонів. Але саме вона у 1937 році розробила перші у світі динамічні навушники Beyerdynamic DT-48.

Після цього розвиток навушників продовжувався семимильними кроками, пригальмувавши лише на час Другої світової війни, і в 1958 році Джон Косс запропонував світові першу справді масову модель навушників Koss SP-3, яка довгі роки домінувала на ринку. Наступний великий прорив у галузі стався в 1979 році з подачі доктора Амара Боуза, який уперше вирішив впровадити в навушники систему активного шумоподавлення. Спочатку вона використовувалася лише в авіації, але в 2000 технологія дебютувала і на споживчому ринку в навушниках Bose QuietComfort.

ІЧ-канал себе не виправдав

Цікаво, що саме Koss відповідальна і за створення перших у світі бездротових навушників, щоправда, особливого успіху вони не досягли. Насамперед, через необхідність знаходиться у прямій видимості від джерела звуку – його передача відбувалася за допомогою ІЧ-променя. Після Koss, власні бездротові навушники розробила і компанія Recoton. Вони мали дальність роботи до 45 метрів, але використовували вже зайняту довжину хвилі 900 МГц. Отже, і цей експеримент також виявився провальним – уряд Великобританії просто заборонив випускати такі навушники.

Розробники недовго залишалися в безвиході, їм на допомогу прийшов протокол Bluetooth. Вперше на його використання в бездротових навушниках зважилася маловідома компанія Bluetake, яка в 2004 році випустила модель під назвою i-PHONO BT420EX. Саме вони й стали першими бездротовими навушниками із власним передавачем. Рішення дуже вдале і зручне, але тоді Bluetake підвела відсутність необхідної кількості джерел звуку, здатних передавати його Bluetooth. І хоча ім’я Bluetake назавжди увійшло в історію, самі навушники виявилися зовсім не такими популярними, як могло б здатися.

Тим не менш, відтоді саме протокол Bluetooth є основою всіх сучасних бездротових навушників. І завадити йому в завоюванні ринку не змогли навіть несміливі спроби використовувати для передачі звуку мережу Wi-Fi та радіоканал.

Як прогресували TWS-навушники?

Всупереч поширеній думці, перші повністю бездротові навушники (True Wireless Stereo, TWS) зробила зовсім не Apple, а японська компанія Onkyo. Революційний на той момент гаджет вийшов у 2015 році під назвою Onkyo W800BT. Проте, не оминули проблеми стороною і цю революційну розробку. Навушники не відрізнялися гарною якістю звуку, який, до всього іншого, часто переривався, вони мали невеликий час автономної роботи, а деякі користувачі скаржилися на дискомфорт при використанні гаджета.

Втім, питання про те, хто був першим, залишається відкритим досі. Справа в тому, що першою компанією, що представила світові TWS-навушники, стала Bragi, яка запустила на Kickstarter кампанію зі збирання коштів на їх випуск ще в 2014 році. Але постачання та фактичні продажі Bragi Dash почалися на місяць пізніше виходу Onkyo W800BT.

Проте, справжня популярність прийшла до TWS-навушників лише у 2016 році, коли свої моделі випустили два споконвічні конкуренти: Apple (AirPods) та Samsung (IconX). Американці виконали свої навушники у форм-факторі вкладишів, тоді як корейська компанія надала перевагу внутрішньоканальній конструкції з крилами для кращої фіксації у вусі. Це й не дивно, адже вони спочатку розроблялися для спортсменів та людей, які ведуть активний спосіб життя. Вони обзавелися сенсорним керуванням, незвичайною для навушників функцією вимірювання пульсу та фірмовим додатком для налаштування зі смартфона.

У 2017 році Samsung випустила наступника IconX з індексом 2018, що натякає на новий модельний рік. А через два роки з’явилося перше покоління вже добре відомих TWS-навушників Galaxy Buds. Вони виявилися помітно меншими за IconX, втратили крила і отримали суттєво нижчий цінник. У футляра гарнітури з’явилася функція бездротової зарядки, а час роботи самих навушників зріс.

У 2019 році новинки з’явилися і у Apple: друге покоління AirPods з новим процесором, підвищеною автономністю і в різних кольорах, а також AirPods Pro, перші внутрішньоканальні TWS-навушники компанії.

Однією з проблем бездротових навушників залишалася якість звуку, що помітно поступається накладним моделям. Згодом вирішили і її. У 2020 році Samsung випустила Galaxy Buds+, у яких використані двосмугові динаміки: вуфер для низьких частот та твітер – для середніх та високих. Навушники зазвучали ще цікавіше, тим більше, що в їхньому налаштуванні взяли участь фахівці AKG. Попрацювали в компанії і над якістю передачі голосу – кількість мікрофонів у гарнітурі збільшилася з двох до трьох.

Здавалося б, що ще можна реалізувати в настільки компактних корпусах?

Бездротові навушники продовжують розвиватись. У поточному модельному ряді навушників серії Galaxy Buds з’явилися датчики кісткової провідності – з їх допомогою вдається відокремити мову від фонового шуму, перетворюючи кісткові вібрації на голосовий сигнал, який чути навіть у шумній обстановці.

Удосконалюється і софтова складова. Якщо Galaxy Buds Pro почули, що власник під час використання почав розмовляти з кимось, на вулиці, наприклад, вони автоматично приглушують звук за допомогою режиму прозорості. Galaxy Buds2 використовують машинне навчання, щоб очищати звук телефонної розмови від сторонніх шумів.

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