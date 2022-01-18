Статті

Як розвивались бездротові навушники від минулого століття до наших днів

18.01.2022
4 хв. на прочитання

Сучасні навушники чудово знайомі кожному користувачеві. Майже кожна людина має цілий набір різних моделей: для дому, для подорожей або прогулянок на вулиці і навіть для роботи. Але навушники не завжди були такими, якими ми їх знаємо зараз. Сьогодні ми розберемо довгий шлях розвитку, який пройшли навушники з кінця минулого століття до наших днів.


Перші кроки… та невдачі

Перші у світі навушники розробили на початку 90-х років дев’ятнадцятого століття компанією Electrophone System. Вони давали можливість, не виходячи з дому, слухати театральні вистави, концерти та церковні служби. Зовні вони мало чим нагадували сучасні навушники, являючи собою громіздку та важку конструкцію зі спеціальною ручкою, що допомагає утримувати їх рукою.

Новини по темі

Майже одночасно з цим, у 1891 році француз Ернест Меркадьє запатентував набагато компактніші навушники-вкладиші, а вже в 1910 році Натаніель Болдуін розробив навушники, що знайшли застосування у військово-повітряних силах США. Він збирав їх на своїй кухні, а самі навушники були дуже вимогливими до умов зберігання і не переносили вологість. Зате їхня ергономіка виявилася дуже близькою до сучасності. Вони добре регулювалися по висоті і добре трималися без додаткових пристроїв.

Beyerdynamic

Справжній прорив у цій галузі стався завдяки Ойгену Байєру. Заснована ним у 1926 році компанія Elektrotechnische Fabrik Eugen Beyer, пізніше перейменована в Beyerdynamic, тривалий час займалася створенням акустичних систем та мікрофонів. Але саме вона у 1937 році розробила перші у світі динамічні навушники Beyerdynamic DT-48.

Після цього розвиток навушників продовжувався семимильними кроками, пригальмувавши лише на час Другої світової війни, і в 1958 році Джон Косс запропонував світові першу справді масову модель навушників Koss SP-3, яка довгі роки домінувала на ринку. Наступний великий прорив у галузі стався в 1979 році з подачі доктора Амара Боуза, який уперше вирішив впровадити в навушники систему активного шумоподавлення. Спочатку вона використовувалася лише в авіації, але в 2000 технологія дебютувала і на споживчому ринку в навушниках Bose QuietComfort.

ІЧ-канал себе не виправдав

Цікаво, що саме Koss відповідальна і за створення перших у світі бездротових навушників, щоправда, особливого успіху вони не досягли. Насамперед, через необхідність знаходиться у прямій видимості від джерела звуку – його передача відбувалася за допомогою ІЧ-променя. Після Koss, власні бездротові навушники розробила і компанія Recoton. Вони мали дальність роботи до 45 метрів, але використовували вже зайняту довжину хвилі 900 МГц. Отже, і цей експеримент також виявився провальним – уряд Великобританії просто заборонив випускати такі навушники.

Розробники недовго залишалися в безвиході, їм на допомогу прийшов протокол Bluetooth. Вперше на його використання в бездротових навушниках зважилася маловідома компанія Bluetake, яка в 2004 році випустила модель під назвою i-PHONO BT420EX. Саме вони й стали першими бездротовими навушниками із власним передавачем. Рішення дуже вдале і зручне, але тоді Bluetake підвела відсутність необхідної кількості джерел звуку, здатних передавати його Bluetooth. І хоча ім’я Bluetake назавжди увійшло в історію, самі навушники виявилися зовсім не такими популярними, як могло б здатися.

Тим не менш, відтоді саме протокол Bluetooth є основою всіх сучасних бездротових навушників. І завадити йому в завоюванні ринку не змогли навіть несміливі спроби використовувати для передачі звуку мережу Wi-Fi та радіоканал.

Як прогресували TWS-навушники?

Onkyo W800BT

Всупереч поширеній думці, перші повністю бездротові навушники (True Wireless Stereo, TWS) зробила зовсім не Apple, а японська компанія Onkyo. Революційний на той момент гаджет вийшов у 2015 році під назвою Onkyo W800BT. Проте, не оминули проблеми стороною і цю революційну розробку. Навушники не відрізнялися гарною якістю звуку, який, до всього іншого, часто переривався, вони мали невеликий час автономної роботи, а деякі користувачі скаржилися на дискомфорт при використанні гаджета.

Втім, питання про те, хто був першим, залишається відкритим досі. Справа в тому, що першою компанією, що представила світові TWS-навушники, стала Bragi, яка запустила на Kickstarter кампанію зі збирання коштів на їх випуск ще в 2014 році. Але постачання та фактичні продажі Bragi Dash почалися на місяць пізніше виходу Onkyo W800BT.

Проте, справжня популярність прийшла до TWS-навушників лише у 2016 році, коли свої моделі випустили два споконвічні конкуренти: Apple (AirPods) та Samsung (IconX). Американці виконали свої навушники у форм-факторі вкладишів, тоді як корейська компанія надала перевагу внутрішньоканальній конструкції з крилами для кращої фіксації у вусі. Це й не дивно, адже вони спочатку розроблялися для спортсменів та людей, які ведуть активний спосіб життя. Вони обзавелися сенсорним керуванням, незвичайною для навушників функцією вимірювання пульсу та фірмовим додатком для налаштування зі смартфона.

У 2017 році Samsung випустила наступника IconX з індексом 2018, що натякає на новий модельний рік. А через два роки з’явилося перше покоління вже добре відомих TWS-навушників Galaxy Buds. Вони виявилися помітно меншими за IconX, втратили крила і отримали суттєво нижчий цінник. У футляра гарнітури з’явилася функція бездротової зарядки, а час роботи самих навушників зріс.

У 2019 році новинки з’явилися і у Apple: друге покоління AirPods з новим процесором, підвищеною автономністю і в різних кольорах, а також AirPods Pro, перші внутрішньоканальні TWS-навушники компанії.

Однією з проблем бездротових навушників залишалася якість звуку, що помітно поступається накладним моделям. Згодом вирішили і її. У 2020 році Samsung випустила Galaxy Buds+, у яких використані двосмугові динаміки: вуфер для низьких частот та твітер – для середніх та високих. Навушники зазвучали ще цікавіше, тим більше, що в їхньому налаштуванні взяли участь фахівці AKG. Попрацювали в компанії і над якістю передачі голосу – кількість мікрофонів у гарнітурі збільшилася з двох до трьох.

Здавалося б, що ще можна реалізувати в настільки компактних корпусах?

Бездротові навушники продовжують розвиватись. У поточному модельному ряді навушників серії Galaxy Buds з’явилися датчики кісткової провідності – з їх допомогою вдається відокремити мову від фонового шуму, перетворюючи кісткові вібрації на голосовий сигнал, який чути навіть у шумній обстановці.

Удосконалюється і софтова складова. Якщо Galaxy Buds Pro почули, що власник під час використання почав розмовляти з кимось, на вулиці, наприклад, вони автоматично приглушують звук за допомогою режиму прозорості. Galaxy Buds2 використовують машинне навчання, щоб очищати звук телефонної розмови від сторонніх шумів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
18.01.2022
4 хв. на прочитання

Новини по темі

Apple MacBook Pro 14” 2021 — маленький, но мощный помощник. Какие преимущества последней модели?

17.01.2022
Samsung Flex S

Експерти назвали п’ять головних трендів 2022 року в світі гаджетів

17.01.2022

Головні мінуси iPhone в порівнянні з Android

17.01.2022

Як знайти людину в соціальних мережах, якщо у вас є тільки фотографія

17.01.2022
Back to top button