Комаровский рассказал, когда при ОРВИ нужна немедленная медицинская помощь: большинство пренебрегают этими симптомами

Зимой вирусными респираторными заболеваниями болеет каждый второй. И все бы ничего, ведь обычно ОРВИ не нуждается в госпитализации, не требует вмешательства врачей и проходит дома через 5-7 дней.





Но, к сожалению, бывают случаи, когда организм не может побороть болезнь и к нему присоединяются бактериальные инфекции. А это уже ряд осложнений в виде пневмоний, отитов и других болячек, нуждающихся в присмотре медиков. Иногда это случается из-за слабого иммунитета, а иногда из-за некорректного самолечения, и даже некомпетентности врача.

Комаровский часто делится в своих блогах полезными советами, которые касаются здоровья. Не обошел он и темы ОРВИ, его лечения и действительно тревожных симптомов, которыми нельзя пренебрегать.

При ОРВИ важно не упустить два важных момента

Комаровский отмечает, что при первых проявлениях болезни достаточно всего лишь пить много жидкости, и сбивать повышенную температуру тела. Симптоматически можно закапывать нос при насморке или лечить горло, если оно болит. Никаких противовирусных или тем более антибиотиков не нужно. А особенно антибиотиков, которые абсолютно не действуют при вирусных болячках.

Некоторые ошибочно полагают, что заранее приняв антибиотики, можно предупредить развитие осложнений, но это не так. На самом деле, антибиотик может их спровоцировать, ведь организм ослаблен, и бактерии запросто могут выжить, и казалось бы уже на стадии выздоровления поразить с двойной силой.

Что касается тревожных симптомов, то Комаровский считает, что за медицинской помощью необходимо обращаться, если состояние не улучшается на четвертый день болезни, и если температура не проходит в течение семи дней. Это свидетельствует о том, что организм не справляется и ему нужна помощь. Антибиотики же назначают после того, как анализ крови покажет бактериальную инфекцию.

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