Залишилось 2 місяці: українці не зможуть більше купувати популярні ліки без рецепту

В Україні планують взяти під тотальний контроль обіг антибіотиків.





Вже в 2022 році Україна може забути про вільний продаж антимікробних препаратів. Вже з 1 квітня продаватимуть антибіотики лише за електронним рецептом.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комарида, влада планує встановити механізми контролю за продажем рецептурних ліків. Почати планують із антибіотиків. Ціль – боротьба з антибіотикорезистентністю.

Справа в тому, що за банального ГРВІ люди поспішають купити антибіотик. Насправді в більшості випадків прийом антибактеріальних препаратів не має сенсу. Варто лише згадати масове придбання антибіотиків для профілактики коронавірусу. Бажаючи захиститися, люди самі не усвідомлюючи, виробляли «імунітет» у мікроорганізмів. Простими словами, бактерії стають нечутливими до антибіотиків і у разі реальної загрози здоров’ю та життю не допоможуть.

Як каже сімейний лікар Владислав Ващенко, для отримання електронного рецепту на антибіотики, знадобиться спершу потрапити на прийом до лікаря. А це може стати ще квестом, враховуючи, що в Україні гострий дефіцит сімейних лікарів.

Зараз, коли країну атакує коронавірус, до сімейного лікаря можна потрапити хіба що за тиждень-два. А без запису система не пропустить рецепту і сімейний лікар на первинній ланці не випише антибіотики.

Зараз країні катастрофічно не вистачає сімейних лікарів. Ймовірно, бажання МОЗ припинити вільний продаж антибіотиків перетворитися на черговий квест для пересічних людей.

Зазначимо, що, за словами лікарів, не завжди антибіотики здатні зупинити розмноження патогенних мікроорганізмів. Найсильніші можуть виживати та продовжити розмножуватися в організмі. При застуді лікарі радять більше відпочивати і нормально вилікуватися. Також фахівці рекомендують відмовитися від відвідування сауни, оскільки організм ослаблений та порушення терморегуляції ні до чого.

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