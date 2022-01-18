Новини

Ученые назвали группы крови, наиболее склонные к онкологии: с чем это связано

18.01.2022
1 хвилина на прочитання

От рака ежегодно умирают десятки тысяч людей по всему миру. Ученые давно изучают различные виды онкологии, выявляют факторы, наиболее провоцирующие рак, тем самым желая помочь людям делать его профилактику.


Как показывают научные исследования, около 20% всех случаев заболевания связано с генетикой, а также группой крови. Другие же 80% – это исключительно то, какой образ жизни ведет человек, где и в какой экологии живет и как питается. И вот новое любопытное исследование.

Новини по темі

Ученые определили, какая группа крови наиболее подвержена онкологии. Конечно, это ничего не значит, а говорит лишь о том, что гражданам с определенной группой крови следует следить за здоровьем более тщательно, чем другим.

кров

В зоне риска две группы

Начнем с хорошей статистики, и касается она первой группы крови 0(I). Люди с такой группой меньше всего болеют раком, особенно раком яичников, кожи и легких. Ну а теперь перейдем к группам, наиболее уязвимым перед онкологией.

  1. Вторая группа крови A(II) на 20% больше подвержена раку желудка, чем все остальные.
  2. Опять же вторая группа A(II) имеет большую склонность к раку поджелудочной железы.
  3. Так же чаще болеют раком поджелудочной железы владельцы четвертой группы крови AB (IV).

Сейчас проводятся дополнительные исследования, которые должны точнее объяснить, почему эти группы в большем риске, чем другие. Также специалисты уточнили, что в данном случае играет роль именно тот тип рака, который выше упомянут. Что касается наиболее распространенного в мире рака груди, или рака толстой кишки, то пока связь между ними и группой крови не найдена. Перед этими видами онкологии, все группы крови равны между собой.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
18.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

тромбоз

Названий найдоступніший фрукт, що розріджує кров і запобігає тромбозу

18.01.2022

Лише одна умова: яку воду можна вживати натщесерце, а яку в жодному разі

18.01.2022
китайський дракон

Бути тихіше трави: китайський гороскоп на вівторок, 18 січня

18.01.2022

Без YouTube и Facebook: правительство приняло указ о блокировке сайтов

18.01.2022
Back to top button