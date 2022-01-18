Ученые назвали группы крови, наиболее склонные к онкологии: с чем это связано

От рака ежегодно умирают десятки тысяч людей по всему миру. Ученые давно изучают различные виды онкологии, выявляют факторы, наиболее провоцирующие рак, тем самым желая помочь людям делать его профилактику.





Как показывают научные исследования, около 20% всех случаев заболевания связано с генетикой, а также группой крови. Другие же 80% – это исключительно то, какой образ жизни ведет человек, где и в какой экологии живет и как питается. И вот новое любопытное исследование.

Ученые определили, какая группа крови наиболее подвержена онкологии. Конечно, это ничего не значит, а говорит лишь о том, что гражданам с определенной группой крови следует следить за здоровьем более тщательно, чем другим.

В зоне риска две группы

Начнем с хорошей статистики, и касается она первой группы крови 0(I). Люди с такой группой меньше всего болеют раком, особенно раком яичников, кожи и легких. Ну а теперь перейдем к группам, наиболее уязвимым перед онкологией.

Вторая группа крови A(II) на 20% больше подвержена раку желудка, чем все остальные. Опять же вторая группа A(II) имеет большую склонность к раку поджелудочной железы. Так же чаще болеют раком поджелудочной железы владельцы четвертой группы крови AB (IV).

Сейчас проводятся дополнительные исследования, которые должны точнее объяснить, почему эти группы в большем риске, чем другие. Также специалисты уточнили, что в данном случае играет роль именно тот тип рака, который выше упомянут. Что касается наиболее распространенного в мире рака груди, или рака толстой кишки, то пока связь между ними и группой крови не найдена. Перед этими видами онкологии, все группы крови равны между собой.

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