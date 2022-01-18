Стало відомо у кого внаслідок січневого перерахунку пенсії збільшаться майже вдвічі

З початком року на українців чекало багато змін. Нові ціни в магазинах, новий валютний курс, а ще нові пенсії. Перерахувати пенсійні виплати обіцяли ще з осені. У Міністерстві соціальної політики на чолі з Мариною Лазебною регулярно анонсували майбутні підвищення.





Згідно з обіцянок, декому пенсія мала зрости на кілька тисяч гривень, та й взагалі без доплат обіцяли не залишити нікого. І от, люди поступово починають отримати нові суми, то в кого очікування перевищили всі сподівання, а кому довелося розчаруватися? Розповідаємо.

Найбільше пощастило суддям

Найкраще в Україні живуть ті пенсіонери, які в минулому працювали суддями. Їхня пенсія розраховується за особливими формулами, та визначається, як 80% від колишньої зарплати. Відтак, ще на початку 2021 року, українські пенсіонери в минулому судді, отримували по 61 000 гривень, а у 2022 році, ця сума зросте майже вдвічі. Зараз колишні судді отримують 90 000 з хвостиком.

Іншим на жаль пощастило менше. На відміну від суддів, звичайні пересічні українці, які мають середню пенсію, отримали доплату приблизно в 300-400 гривень. Розмір доплат варіюється в залежності від того, яку зарплату отримувала особа, та скільки коштів вносила в Пенсійний фонд на протязі трудового періоду.

За даними статистики, найвищі пенсії у киян, адже в Києві більш високооплачувані вакансії. Найнижчі пенсії у регіонах, районних центрах, селах тощо. Там люди й зовсім у своїй більшості мають навіть не 2000 грн. соціальної допомоги, яка у зв’язку з перерахунками збільшується максимум на 70-80 гривень.

Ряд доплат ще попереду

Всім хто не отримав доплату в січні не варто засмучуватися, адже її налічуватимуть протягом всього року. Можливо ви просто не потрапили в ту категорію громадян, яка першочергово претендувала на виплату.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿