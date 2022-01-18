Стало известно у кого в результате январского перерасчета пенсии увеличатся почти вдвое

С началом года украинцев ждало много изменений. Новые цены в магазинах, новый валютный курс и новые пенсии. Перечислить пенсионные выплаты обещали еще с осени.





В Министерстве социальной политики во главе с Мариной Лазебной регулярно анонсировали предстоящие повышения. Согласно обещаниям, некоторым пенсии должна были вырасти на несколько тысяч гривен, и вообще без доплат обещали не оставить никого.

И вот люди постепенно начинают получать новые суммы, так у кого ожидания превысили все надежды, а кому пришлось разочароваться? Рассказываем.

Больше всего повезло судьям

Лучше всего в Украине живут пенсионеры, которые в прошлом работали судьями. Их пенсия рассчитывается по особым формулам и определяется как 80% от прежней зарплаты. Следовательно, еще в начале 2021 года, украинские пенсионеры в прошлом судье получали по 61 000 гривен, а в 2022 году эта сумма вырастет почти вдвое. Сейчас бывшие судьи получают 90 тысяч с хвостиком.

Другим, к сожалению, повезло меньше. В отличие от судей, обычные рядовые украинцы, имеющие среднюю пенсию, получили доплату примерно в 300-400 гривен. Размер доплат варьируется в зависимости от того, какую зарплату получало лицо, и сколько средств вносило в Пенсионный фонд в течение трудового периода.

По данным статистики, самые высокие пенсии у киевлян, ведь в Киеве более высокооплачиваемые вакансии. Самые низкие пенсии в регионах, районных центрах, селах и т.д. Там у людей и вовсе в своем большинстве только 2000 грн социальной помощи, которая в связи с перерасчетами увеличивается максимум на 70-80 гривен.

Ряд доплат еще впереди

Всем, кто не получил доплату в январе, не стоит расстраиваться, ведь их будут насчитывать в течение всего года. Возможно, вы просто не попали в ту категорию граждан, которая в первую очередь претендовала на выплату.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿