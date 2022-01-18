Украинец чуть не потерял все сбережения из-за сбоя терминала ПриватБанка

Харьковчанин, пополняя собственную карточку в терминале ПриватБанка, едва не остался ни с чем. Машина дала сбой и просто съела часть суммы. Однако банк не сразу согласился отдать утраченные средства.





О случившейся с ним беде мужчина подробно рассказал в комментарии на профильном форуме Минфина. Сначала терминал работал нормально и даже принял часть суммы, а именно 480 долларов. Но потом, когда клиент внес еще 230 долларов, на экране появилось сообщение об ошибке.

«Я сразу пожаловался в банк. Создали заявку на возврат денег. Сначала мне написали, что вернут всю сумму через 3 дня, после инкассации. Но сейчас в статусе заявки указано, что сбой не подтвержден. Как же так? Я даже помню номинал каждой внесенной купюры! Эти доллары брат моей жены откладывал почти десять лет», – рассказал клиент.

Между тем, в ПриватБанке показания клиента опровергли. Там сообщили, что заявку никто не отменял и деньги по ней непременно вернут на счет клиента.

Следует отметить, что схожие ситуации с терминалами и банкоматами в последнее время не редкость. В Привате объясняют, что в случае возникновения внештатной ситуации, нужно сразу же звонить по телефону на горячую линию. Ее номер можно найти на каждом банкомате или терминале финучреждения.

В банке вам предложат следующие варианты решения проблемы:

если сбой системы был зафиксирован, средства будут возвращены в ближайшие несколько часов;

если сбой не удалось зафиксировать, придется ждать инкассации, деньги в терминале пересчитают, после чего вернут вам утраченную сумму.

В случае необходимости служба безопасности банка может также просмотреть видео с камер наблюдения, расположенных на банкоматах или вблизи терминалов, чтобы убедиться в показаниях клиента.Так что потерянные средства клиент в любом случае сможет вернуть.

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