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В мережу потрапив список росіян, яких планують мобілізувати на війну в Україну

24.09.2022
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Росія Мобілізація

Anonymous вкотре не дає спокою країні агресору. Цього разу хакери навели шуму в IT-системі оборонного відомства Росії. Хакери отримали доступ до мобілізованих росіян та виклали у мережу дані всіх 305,9 тисячі осіб. Одразу після цього, почалися масові атаки шахраїв на банківські рахунки мобілізованих.

Anonymous — це міжнародна хакерська мережа, яка зламала безліч урядових сайтів. Від 24 лютого ці хакери виступили на стороні України, та зламали понад 300 російських сайтів: «Коммерсант», «Известия», а також багато урядових порталів країни-окупанта.

Відтак і самі росіяни дізнались, хто буде їхати на війну. Мобілізацію проводять для жителів столиці РФ Москви, а також у:

  • Петербурзі;
  • Кубані;
  • Ставрополі;
  • Кабардино-Балкарії та інших регіонах.

Є й виняток, це Чеченська республіка. Рамзан Кадиров  пояснив, чому чеченців не мобілізуватимуть. З його слів, їх республіка ще до 24 лютого 2022 року перевиконала план на 259%. Військові оглядачі у відповідь на таку заяву пригадали цікаві факти з історії, наприклад про депортацію чеченців та інгушів у 1944 році.

Російське Міністерство Оборони намагається всіляко спростувати факти про правдивість паспортних даних чоловіків. Російські блогери починають заспокоювати населення. Політики РФ говорять, що злита база даних фейк, та зібрана з того, що є у відкритому доступі. Росіяни впевнені, що ці хакерські атаки навмисно робить ЗСУ.

У той самий час в країні все більше людей скаржаться на те, що мобілізують усіх: інвалідів, чоловіків із багатодітних сімей, людей без військового досвіду. 

Покинути територію РФ стає все складніше. Багато хто з країн відмовляє у видачі віз «російським ухилянтам». 

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24.09.2022
1 хвилина на прочитання
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