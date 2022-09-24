В мережу потрапив список росіян, яких планують мобілізувати на війну в Україну

Anonymous вкотре не дає спокою країні агресору. Цього разу хакери навели шуму в IT-системі оборонного відомства Росії. Хакери отримали доступ до мобілізованих росіян та виклали у мережу дані всіх 305,9 тисячі осіб. Одразу після цього, почалися масові атаки шахраїв на банківські рахунки мобілізованих.

Anonymous — це міжнародна хакерська мережа, яка зламала безліч урядових сайтів. Від 24 лютого ці хакери виступили на стороні України, та зламали понад 300 російських сайтів: «Коммерсант», «Известия», а також багато урядових порталів країни-окупанта.

Відтак і самі росіяни дізнались, хто буде їхати на війну. Мобілізацію проводять для жителів столиці РФ Москви, а також у:

Петербурзі;

Кубані;

Ставрополі;

Кабардино-Балкарії та інших регіонах.

JUST IN: The #Anonymous collective hacked the website of the Russian Ministry of Defense and leaked the data of 305,925 people who are likely to be mobilized in the first of three waves of mobilization. #OpRussia #SlavaUkraïni pic.twitter.com/HCD65qJFep — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 23, 2022

Є й виняток, це Чеченська республіка. Рамзан Кадиров пояснив, чому чеченців не мобілізуватимуть. З його слів, їх республіка ще до 24 лютого 2022 року перевиконала план на 259%. Військові оглядачі у відповідь на таку заяву пригадали цікаві факти з історії, наприклад про депортацію чеченців та інгушів у 1944 році.

Російське Міністерство Оборони намагається всіляко спростувати факти про правдивість паспортних даних чоловіків. Російські блогери починають заспокоювати населення. Політики РФ говорять, що злита база даних фейк, та зібрана з того, що є у відкритому доступі. Росіяни впевнені, що ці хакерські атаки навмисно робить ЗСУ.

У той самий час в країні все більше людей скаржаться на те, що мобілізують усіх: інвалідів, чоловіків із багатодітних сімей, людей без військового досвіду.

Покинути територію РФ стає все складніше. Багато хто з країн відмовляє у видачі віз «російським ухилянтам».