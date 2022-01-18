Вчені назвали групи крові, які найбільше схильні до онкології і з чим це пов’язано

Від раку щороку помирають десятки тисяч людей по всьому світу. Вчені давно вивчають різні види онкології, виявляють чинники, які найбільше провокують рак, тим самим бажаючи допомогти людям робити його профілактику.





Як показують наукові дослідження, близько 20% всіх випадків захворювання пов’язані з генетикою, та навіть групою крові. Інші ж 80% – це виключно те, який спосіб життя веде людина, де і в якій екології живе, та як харчується. І от цікаве дослідження.

Науковці визначили, яка група крові найбільше схильна до онкології. Звісно це нічого не означає, а говорить лиш про те, що громадянам з певною групою крові варто слідкувати за здоров’ям більше ретельно ніж іншим.

В зоні ризику дві групи

Почнемо з гарної статистики, і стосується вона першої групи крові. Люди з такою групою найменше хворіють на рак, а особливо на рак яєчників, шкіри та легень. Ну а тепер перейдемо до груп, які найбільш вразливі перед онкологією.

Друга група крові A (II) на 20% більше схильна до раку шлунку, ніж всі інші. Знову ж друга група A (II) має більшу схильність до раку підшлункової залози. Так само, частіше хворіють раком підшлункової залози власники четвертої групи крові AB (IV).

Наразі проводяться додаткові дослідження, які мають точніше пояснити, чому саме ці групи в більшому ризику ніж інші. Також, спеціалісти уточнили, що в даному випадку відіграє роль саме той тип раку, який вище згадано. Що ж до найбільш поширеного у світі раку грудей, або раку товстої кишки, то поки зв’язок між ними та групою крові не знайдено. Перед цими видами онкології, наразі всі групи крові рівні між собою.

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