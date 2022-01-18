Бесчеловечные условия: на что жалуются заробитчане в Польше

85% украинцев довольны своей работой в Польше и благодарны стране за такую возможность.





Такие результаты опубликовало агентство по трудоустройству ОТТО Work Force. Опрос проводили среди украинцев, которые сейчас трудоустроены в соседней стране.

Отмечается, что 85% украинцев довольны работой, условиями труда и зарплатой. 4% категорически недовольны работой, еще 11% не могут дать однозначный ответ.

В то же время часть украинцев жалуется на нечеловеческие условия работы. Особенно недовольные те, кто работает на сезонных работах по сбору фруктов и ягод. Украинцам приходится по 14 часов работать в поле под солнцем. Жить в небольших комнатах, больше похожих на сарай, по 20 человек и спать на досках. При этом их кормят одними бутербродами. Хозяин забраковывает часть ягод, чтобы платить меньше, а коллеги часто воруют наполненные корзины. Несмотря на такие жуткие условия, украинцы вынуждены ехать в Польшу, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи.

Но далеко не все работают в столь ужасных условиях. Чаще всего страдают те, кто трудоустроился нелегально. Чтобы исключить попадание в подобные условия, рекомендуется работать только официально. Так у вас будут основания требовать нормальных условий и честной оплаты труда, в противном случае можно обратиться в трудовую комиссию.

Несмотря на все недовольства, 85% украинцев довольны работой. Конечно, работу сложно назвать легкой, но в целом украинцы в Польше довольны уровнем оплаты труда. Заработать в Украине за месяц столько же сколько в соседней стране почти невозможно, а потому, несмотря на тяжелые условия, украинцы охотно едут на заработки.

Напомним, что ранее в Польше ужесточили ответственность за нелегальное трудоустройство. Более серьезное наказание ждет как нелегальных работников, так и работодателей, которые отказываются оформлять сотрудников на работу по правилам.

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