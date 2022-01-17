Осталось 2 месяца: украинцы не смогут больше покупать популярные лекарства без рецепта

В Украине планируют взять под тотальный контроль оборот антибиотиков.





Уже в 2022 году страна может забыть о свободной продаже антимикробных препаратов. Уже с 1 апреля продавать антибиотики будут только по электронному рецепту.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида, власти планируют установить механизмы контроля за продажей рецептурных лекарств. Начать планируют с антибиотиков. Цель – борьба с антибиотикорезистентностью.

Дело в том, что при банальном ОРВИ люди спешат купить антибиотик. На самом деле в большинстве случаев прием антибактериальных препаратов не имеет смысла. Стоит упомянуть массовую покупку антибиотиков для профилактики коронавируса. Желая защититься, люди сами того не осознавая, вырабатывали «иммунитет» у микроорганизмов. Простыми словами, бактерии становятся нечувствительными к антибиотикам и в случае реальной угрозы здоровью и жизни не помогут.

Как говорит семейный врач Владислав Ващенко, для получения электронного рецепта на антибиотики, понадобится для начала попасть на прием к врачу. А это может стать тем еще квестом, учитывая, что в Украине острый дефицит семейных врачей.

Сейчас, когда страну атакует коронавирус, к семейному врачу можно попасть разве что через неделю-две. А без записи система не пропустит рецепт и семейный врач на первичном звене не выпишет антибиотики.

Сейчас стране катастрофически не хватает семейных врачей. Вероятно, желание Минздрава прекратить свободную продажу антибиотиков превратиться в очередной квест для обычных людей.

Отметим, что по словам врачей, не всегда антибиотики способны остановить размножение патогенных микроорганизмов. Самые сильные могут выживать и продолжить размножаться в организме. При простуде врачи советуют побольше отдыхать и нормально вылечиться. Также специалисты рекомендуют отказаться от посещения сауны, поскольку организм ослаблен и нарушение терморегуляции ни к чему.

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