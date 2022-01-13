В Минюсте сообщили, какую пенсию будут получать люди без минимального стажа
В Украине для того, чтобы получать пенсию, нужно перед этим работать на официальной работе и накапливать страховой стаж. Для того чтобы претендовать на хоть какую-нибудь пенсию, нужно иметь минимум 15 лет стажа. Для того чтобы получать полноценную пенсию нужно иметь 30 лет стажа.
А что делать тем, кто, например, всю жизнь работал неофициально? Или вообще работал не в Украине, а например, в соседней Польше. На сезонных работах. Таких ситуаций масса, а тем более среди современного поколения, что скорее выберет высокий неофициальный доход чем низкий, но официальный.
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что ждет такую категорию украинцев.
Они будут получать социальную помощь
В Украине те люди, которые не имеют права на пенсию, за неимением страхового стажа, могут претендовать на социальную помощь. Она начисляется в размере 1934 грн., это по состоянию на 2022 год. А теперь представьте, люди, которые всю жизнь работали официально, но получали минимальную зарплату и накопили весь необходимый стаж, имеют 2200-2300 грн пенсии, а люди, которые вообще не имеют стажа будут получать всего лишь на 300 грн меньше. Разница ошеломляет, ведь она должна быть в разы больше.
В Министерстве социальной политики призывают людей докупать стаж которого не хватает
Это заявление и вовсе вызывает у многих сплошной скептицизм, ведь каждый год стажа это несколько тысяч гривен, а иногда и 1000 долларов. Это возможно выгодно для тех, кто платил солидные страховые взносы, ведь получал высокую зарплату.
Такие лица претендуют на более высокую пенсию. Но это не выгодно тем, кто и так претендует на не слишком высокие выплаты.
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