В Минюсте сообщили, какую пенсию будут получать люди без минимального стажа

В Украине для того, чтобы получать пенсию, нужно перед этим работать на официальной работе и накапливать страховой стаж. Для того чтобы претендовать на хоть какую-нибудь пенсию, нужно иметь минимум 15 лет стажа. Для того чтобы получать полноценную пенсию нужно иметь 30 лет стажа.





А что делать тем, кто, например, всю жизнь работал неофициально? Или вообще работал не в Украине, а например, в соседней Польше. На сезонных работах. Таких ситуаций масса, а тем более среди современного поколения, что скорее выберет высокий неофициальный доход чем низкий, но официальный.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что ждет такую ​​категорию украинцев.

Они будут получать социальную помощь

В Украине те люди, которые не имеют права на пенсию, за неимением страхового стажа, могут претендовать на социальную помощь. Она начисляется в размере 1934 грн., это по состоянию на 2022 год. А теперь представьте, люди, которые всю жизнь работали официально, но получали минимальную зарплату и накопили весь необходимый стаж, имеют 2200-2300 грн пенсии, а люди, которые вообще не имеют стажа будут получать всего лишь на 300 грн меньше. Разница ошеломляет, ведь она должна быть в разы больше.

В Министерстве социальной политики призывают людей докупать стаж которого не хватает

Это заявление и вовсе вызывает у многих сплошной скептицизм, ведь каждый год стажа это несколько тысяч гривен, а иногда и 1000 долларов. Это возможно выгодно для тех, кто платил солидные страховые взносы, ведь получал высокую зарплату.

Такие лица претендуют на более высокую пенсию. Но это не выгодно тем, кто и так претендует на не слишком высокие выплаты.