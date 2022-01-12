Опубликован график повышения пенсий в 2022 году

В январе 2022 года пенсии украинцев выросли. Но это еще не все. На 2022 запланировано сразу пять этапов повышения пенсионных выплат.





Однако массовый перерасчет пройдет лишь дважды. Первый коснется неработающих пенсионеров, второй – работающих. Остальные надбавки распространяются лишь на отдельные категории граждан.

1 марта пройдет масштабная индексация пенсий неработающих пенсионеров. Сумма надбавки рассчитывается индивидуально. Сумма повышения привязана к минимальной зарплате и уровню инфляции. Пенсионерам не нужно будет обращаться в ПФ для подачи заявления, перерасчет пройдет автоматически. Также в марте добавят по 500 гривен пенсионерам старше 80 лет по 400 гривен людям в возрасте 75-80 лет.

На 1 апреля запланирован перерасчет пенсий работающих пенсионеров. На сумму надбавки влияет страховой стаж и текущая зарплата пенсионера. Напомним, что работающим пенсионерам надбавки не положены. Их можно получить лишь после увольнения.

С 1 июля увеличиться минимальная и максимальная пенсия. Теперь пенсионеры будут получать не меньше 2027 гривен. Максимальная пенсия достигнет 20 270 гривен на месяц. Также вырастут надбавки, привязанные к прожиточному минимуму.

С 1 октября людям в возрасте 70-75 лет добавят по 300 гривен. Если у женщин и мужчин 30 и 35 лет стажа соответственно, их пенсия не может быть ниже 3000 гривен.

В первый день зимы 2022 года пройдет очередное повышение максимальной и минимальной пенсии. Таким образом, минимальная пенсия вырастет до 2093 гривен, максимальная – 20 930 гривен.

Также неработающим пенсионерам в возрасте 60-70 лет и стажем 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно пенсии повысят до 2500 гривен.

Как видим, повышения пенсионных выплат сложно назвать существенными. Фактически надбавки с трудом покроют инфляцию. Реально пенсионеры не станут богаче, а учитывая существенное подорожание продуктов первой необходимости, покупательная способность пожилых украинцев может снизиться.