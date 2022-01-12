На 3000 гривен больше: с января пенсии существенно возрастут

Наступил 2022 год, а вместе с ним и такие долгожданные пенсионные перерасчеты. Любое повышение, хотя бы на 100 гривен, это уже замечательно, ведь украинские пенсионеры, пожалуй, самые бедные в Европе. Кое-кто до сих пор получает меньшую пенсию, чем минимальный прожиточный минимум в стране. И таких лиц львиная доля.





Достойную пенсию в размере почти 20 000 грн получает только 3% граждан. Это люди, которые весь свой стаж получили на высокооплачиваемой работе и теперь получают максимальную выплату. Все остальные удовлетворяются суммой в десять раз ниже. Некоторые имеют среднюю пенсию размером 4000-6000 грн.

И вот наконец-то государство решило немного изменить ситуацию. Больших пенсий в стране станет больше. Начнут с более незащищенных слоев населения и постепенно дойдут до всех остальных.

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Пенсию повысили трем категориям граждан

Уже в январе этого года на 3000 и даже на 4000 гривен больше получили пострадавшие в результате ликвидации аварии на ЧАЭС пенсионеры. Размер доплаты зависит от группы инвалидности. Следовательно, те, кто имеет первую группу, будут получать по 14 600 ежемесячно, вторая группа будет иметь 9500, а третья группа — минимум 7000 грн.

Кроме этого, на 1800 грн в среднем, подняли пенсию для потерявших близких в зоне АТО. Речь о нетрудоспособных лицах пенсионного возраста у которых в АТО погиб муж, сын, или, например, дочь. Если в семье два пенсионера надбавку насчитают обоим. На сегодня это около 3600 человек по всей Украине.

Среди достаточно ощутимых доплат будет еще одна, запланированная на октябрь. Касается она всех пенсионеров, которым исполнилось 70-75 лет. Им досчитают по 300 гривен, которые люди будут получать на постоянной основе.