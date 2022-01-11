Лікарі вперше пересадили людині серце свині

У США відбулася епохальна подія, яка дає надію мільйонам людей по всьому світу – лікарі медичного центру при Мерілендському університеті вперше провели пересадку свинячого серця людині. Пацієнтом став 57-річний Девід Беннет, якому через складність діагнозу було важко претендувати на отримання донорського органу від людини. Серце взяли від 110-кілограмової свині, її генетично відредагували (ще до народження) та вивели спеціально для цих цілей.





На операцію пішло дев’ять годин, що не відрізняється від подібних операцій із пересадки звичайного серця. На даний момент із пацієнтом все гаразд і жодних пригод за дві доби не сталося. Беннет у свідомості, але поки що підключений до апарату штучного кровообігу, який бере на себе приблизно половину роботи з перекачування крові по всьому тілу. У процесі його планують виключити, щоби серце працювало як справжнє людське.

Нове серце створює пульс і тиск, тобто працює як і має, виглядає орган так само цілком нормально. Про перспективи судити рано, навіть лікарі не поспішають загадувати, як розвиватимуться події – такого досвіду медицина ще не знала, а тому фахівці завжди напоготові та готові до викликів. Серце свині повинно бути мостом, так би мовити тимчасовим рішенням для очікування пересадки справжнього людського вже через 6 місяців.

Що іронічно, майже десять років тому чоловікові вже імплантували свинячий клапан, а бекон – його улюблена їжа (привіт холестерин), тому отримати бонусну частину від свині його зовсім не турбувало.

Цікава й історія самого органу – його надала компанія Revivicor з Вірджинії, яка попередньо піддала свиню-донора ряд генних модифікацій. Наприклад, серце тварини має властивість рости протягом усього життя, що є неприпустимим для органу в людському тілі – ця проблема була усунена за допомогою втручання в геном свині. Також у ДНК свині додали шість людських генів, які покликані допомогти органу прижитися в тілі нового власника.

За словами головного лікаря організації «Об’єднана мережа з обміну органами», така операція може повністю перевернути ситуацію на ринку донорських послуг. Якщо сьогодні люди простоюють у черзі за необхідним їм серцем роками, а багато як Беннет навіть не можуть розраховувати на потрапляння в цю чергу, то при розвитку успіху в галузі використання тварин-донорів ситуація в перспективі може кардинально змінитися. Тим не менш, найближчим часом навряд чи варто очікувати хвилі подібних трансплантацій – навіть людські органи часто відторгаються організмом нового власника, тому на вивчення всіх підводних каменів при пересадці свинячих сердець підуть роки.