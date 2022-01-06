7 популярных фактов об антибиотиках, которые являются ложью: врачи призывают не верить в эти мифы

Наверняка каждый из нас, будучи еще ребенком, имел дело с антибиотиками. Их прописывают при бактериальных инфекциях, пневмониях и ряде других болезней. Есть такие люди, которые до последнего не хотят пить антибиотики или тем более давать их детям. В ход идут всевозможные чаи, гомеопатия, массажи, ингаляции, а антибиотик уже в крайнем случае. Есть и другая категория граждан, которые наоборот при первых признаках болезни пьют чудодейственные таблетки.





Некоторые свято верят, что антибиотиком можно вылечить все. А еще, что иногда достаточно всего 2-3 таблетки, чтобы просто забрать симптомы. Медики решили развеять популярные мифы об антибиотиках, которым верит большой процент населения.

7 мифов об антибиотиках