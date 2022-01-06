Новини

7 популярных фактов об антибиотиках, которые являются ложью: врачи призывают не верить в эти мифы

07.01.2022
1 хвилина на прочитання

Наверняка каждый из нас, будучи еще ребенком, имел дело с антибиотиками. Их прописывают при бактериальных инфекциях, пневмониях и ряде других болезней. Есть такие люди, которые до последнего не хотят пить антибиотики или тем более давать их детям. В ход идут всевозможные чаи, гомеопатия, массажи, ингаляции, а антибиотик уже в крайнем случае. Есть и другая категория граждан, которые наоборот при первых признаках болезни пьют чудодейственные таблетки.


Некоторые свято верят, что антибиотиком можно вылечить все. А еще, что иногда достаточно всего 2-3 таблетки, чтобы просто забрать симптомы. Медики решили развеять популярные мифы об антибиотиках, которым верит большой процент населения.

Новини по темі

7 мифов об антибиотиках

  1. Антибиотиком можно сбить температуру. Это миф! Антибиотики не имеют никакого отношения к температуре. Если температура вызвана вирусами, или ОРВИ, то антибиотик ничем не поможет. Антибиотик собьет температуру разве что, если она вызвана бактериальной инфекцией, которая может присоединиться на 5-6 день болезни. До этого момента лучше не пить их.
  2. Лечат бронхит. Это миф! В 95% бронхит – это вирусная болезнь.
  3. Лечат кашель. Опять-таки миф. Ни кашля, ни хрипов они не лечат. Все это можно вылечить другими способами.
  4. Делают профилактику бактериальных инфекций. Неправда. Принимая антибиотик раньше времени, мы лишь вредим своей иммунной системе и ослабляем организм.
  5. Лечат вирусы. Вовсе нет. Антибиотик с вирусами ничего общего не имеет.
  6. Лечат дисбактериоз. Это миф. Антибиотик наоборот может спровоцировать его, поэтому всегда в сумме с этими препаратами рекомендуют принимать специальные бактерии.
  7. Антибиотик можно пить 2-3 дня, до исчезновения симптомов. А это самое распространенное заблуждение. Любой антибиотик нужно принимать минимум 5 дней, а то и все 7. В противном случае бактерия не убивается. Она затаится в организме и через несколько недель снова себя проявит.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
07.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Відомий астролог прогнозує трьом знакам затяжну білу смугу, яка розпочнеться вже у січні

07.01.2022

Известный астролог прогнозирует трем знакам затяжную белую полосу, которая начнется уже в январе

07.01.2022

7 популярних фактів про антибіотики, які є неправдою: лікарі закликають не вірити в ці міфи

07.01.2022

Чергова шахрайська схема: не вірте, що виграли гроші, бо втратите свої власні

07.01.2022
Back to top button