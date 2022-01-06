7 популярных фактов об антибиотиках, которые являются ложью: врачи призывают не верить в эти мифы
Наверняка каждый из нас, будучи еще ребенком, имел дело с антибиотиками. Их прописывают при бактериальных инфекциях, пневмониях и ряде других болезней. Есть такие люди, которые до последнего не хотят пить антибиотики или тем более давать их детям. В ход идут всевозможные чаи, гомеопатия, массажи, ингаляции, а антибиотик уже в крайнем случае. Есть и другая категория граждан, которые наоборот при первых признаках болезни пьют чудодейственные таблетки.
Некоторые свято верят, что антибиотиком можно вылечить все. А еще, что иногда достаточно всего 2-3 таблетки, чтобы просто забрать симптомы. Медики решили развеять популярные мифы об антибиотиках, которым верит большой процент населения.
7 мифов об антибиотиках
- Антибиотиком можно сбить температуру. Это миф! Антибиотики не имеют никакого отношения к температуре. Если температура вызвана вирусами, или ОРВИ, то антибиотик ничем не поможет. Антибиотик собьет температуру разве что, если она вызвана бактериальной инфекцией, которая может присоединиться на 5-6 день болезни. До этого момента лучше не пить их.
- Лечат бронхит. Это миф! В 95% бронхит – это вирусная болезнь.
- Лечат кашель. Опять-таки миф. Ни кашля, ни хрипов они не лечат. Все это можно вылечить другими способами.
- Делают профилактику бактериальных инфекций. Неправда. Принимая антибиотик раньше времени, мы лишь вредим своей иммунной системе и ослабляем организм.
- Лечат вирусы. Вовсе нет. Антибиотик с вирусами ничего общего не имеет.
- Лечат дисбактериоз. Это миф. Антибиотик наоборот может спровоцировать его, поэтому всегда в сумме с этими препаратами рекомендуют принимать специальные бактерии.
- Антибиотик можно пить 2-3 дня, до исчезновения симптомов. А это самое распространенное заблуждение. Любой антибиотик нужно принимать минимум 5 дней, а то и все 7. В противном случае бактерия не убивается. Она затаится в организме и через несколько недель снова себя проявит.
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