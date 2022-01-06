Украинские мобильные операторы повышают тарифы: сколько заплатим в январе

Крупнейшие украинские операторы мобильной связи сообщили о повышении тарифов. Уже с 1 января 2022 года плата для абонентов вырастет.





Если говорить о лидере мобильной связи на украинском рынке Киевстар, то существенно поменяются условия тарифа Smart. Теперь он будет стоить на 50 гривен больше. В то же время абоненты получат дополнительные 80 минут на звонки в другие сети, в том числе за границу.

Также вырастет стоимость минуты переадресованного звонка из номера 0-800 для пользователей бизнес-сервисом Киевстар. В среднем услуга подорожает на 10%. Получается, что услуга рассылки смс коммерческого контакт-центра, теперь будет стоить в районе 55 копеек за одно сообщение.

В то же время Vodafone повышает стоимость месячного пакета в рамках тарифы Vodafone 4G Smart XS. Он подорожает сразу на 55 гривен. При этом раньше стоимость тарифа составляла 45 гривен на тарифный месяц.

Самые лояльные условия останутся в мобильного оператора Lifecell. Единственное изменение – с 1 января будет отключена акция в тарифе «Украины – Вместе!». То есть украинцы больше не могут рассчитывать на скидку 10%.

Напомним, что недавно крупнейший мобильный оператор – Киевстар, разогнал 4G интернет до рекордной скорости. Передача данных происходила на скорости в 1,1 Гб, правда, пока в лабораторных условиях. Учитывая стремительное увеличение количества контента высокого качества, повышение скорости повысит качество услуг. В то же время именно из-за скорости повышается стоимость услуг мобильного интернета, поскольку требуются существенные инвестиции в развитие мобильной связи.