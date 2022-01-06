Шахраї виманили у жінки 32 тисячі гривень під виглядом «вакцинальної» тисячі

Жінку обманним шляхом змусили передати особисті дані.





Поліцейські хмельницької області розслідують шахрайську схему. Із заявою звернулася мешканка Шепетівки. Вона залишилася без 32 тисяч гривень, оскільки повірила смс-повідомленню про можливість отримати вакцинальну тисячу.

Хмельницькі поліцейські пояснили, як шахраям вдалося обдурити жінку.

46-річна мешканка міста Шепетівка Хмельницької області отримала смс-повідомлення з інформацією про можливість отримати тисячу гривень за повний курс вакцинації. Вона без роздумів перейшла за посиланням на сайт, де заповнила спеціальну форму із зазначенням особистої інформації. Як виявилось, сайт був фіктивним і громадянка добровільно передала шахраям всю інформацію. Після цього з її банківської картки пропало понад 32 тисячі гривень.

Поліцейські закликають українців не реагувати на смс-повідомлення зі спілкуванням грошей. Карту «еПідтримка» можна оформити лише в офіційних мобільних додатках або на сайті банків. Після оформлення картки вас автоматично перенаправлять у додаток державних послуг «Дія». Всі повідомлення будуть надходити виключно до програм, а не на телефон.

Нагадаємо, що всі українці віком від 18 років, які пройшли повний курс вакцинації, мають право на отримання 1000 гривень за вакцинацію. Перевести в готівку ці гроші не можна, оскільки вони призначені для підтримки бізнесу в Україні, який постраждав від коронавірусних обмежень. Гроші за вакцинацію можна витратити у книгарнях, фітнес-центрах, виставкових залах, кінотеатрах, на купівлю залізничних та авіаквитків для подорожей Україною.

Українці, старші за 60 років, зможуть витратити гроші на купівлю ліків. Оформити вакцинальну тисячу можна лише зі смартфона. Зараз влада розробляє альтернативний варіант для тих, у кого немає гаджета.