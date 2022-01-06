Мошенники выманили в женщины 32 тысячи гривен под видом «вакцинальной» тысячи

Женщину обманным путем заставили опубликовать личные данные.





Полицейские хмельницкой области занимаются расследованием мошеннической схемы. С заявлением обратилась жительница Шепетовки. Она осталась без 32 тысяч гривен, поскольку поверила смс-сообщению о возможности получить вакцинальную тысячу.

Хмельницкие полицейские объяснили, как мошенникам удалось обмануть женщину.

46-летняя жительница города Шепетовка, Хмельницкой области, получила смс-сообщение с информацией о возможности получить тысячу гривен за полный курс вакцинации. Она без раздумий перешла по ссылке на сайт, где заполнила специальную форму с указанием личной информации. Как оказалось, сайт был фиктивным и гражданка добровольно передала мошенникам всю информацию. После этого с ее банковской карты пропало свыше 32 тысяч гривен.

Полицейские призывают украинцев не реагировать на смс-сообщения с общениями денег. Карту «еПоддержка» можно оформить только в официальных мобильных приложениях или на сайте банков. После оформления карты вас автоматически перенаправят в приложение государственных услуг «Дия». Все сообщения будут приходить исключительно в приложения, а не на телефон.

Напомним, что все украинцы старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации, имеют право на получении 1000 гривен за вакцинацию. Обналичить эти деньги нельзя, поскольку они предназначены для поддержки бизнеса в Украине, пострадавшего от коронавирусных ограничений. Деньги за вакцинацию можно потратить в книжных магазинах, фитнес-центрах, выставочных залах, кинотеатрах, на покупку ЖД- и авиабилетов для путешествий по Украине.

Украинцы, старше 60 лет, смогут потратить деньги на покупку лекарств. Оформить вакцинальную тысячу можно только со смартфона. Сейчас власти разрабатывают альтернативный вариант для тех, у кого нет гаджета.