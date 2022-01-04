Трем знакам зодиака январь будет испытывать здоровье: кому следует поберечься?

2022 вступил в действие, человечество перелистало еще одну страницу и с новыми силами все ринулись в бой. Некоторые еще отдыхают, а некоторые уже активно планируют новые рабочие проекты, цели, и хотят наверстать все то, что не успели в прошлом году. Не всегда уместна поговорка, как встретишь Новый год так его и проведешь. Иногда вся эта суета может только навредить здоровью.





Именитые астрологи составили гороскоп на январь и оказалось, что трем знакам следует очень поберечь собственное здоровье. Травмы, стресс, эмоциональное выгорание и другие болезни будут подстерегать следующие знаки.

Овен

Овны одни из тех, кто не любит долго отдыхать. День максимум два ничего они не делают и Овны немедленно требуют трудовой активности. Не торопитесь, или хотя бы не беритесь сразу за все. Начните год неторопливо, с расшатывания. Чем больше вы понервничаете в январе, тем больше проблем со здоровьем будете иметь в ближайшем будущем. Поэтому минимум стресса – максимум положительных эмоций.

Весы

Представители этого знака в опасности, особенно это касается тех, кто имеет хронические недуги. Они могут обостриться в самый неподходящий момент. Поэтому вспомните о своих “слабых сторонах” и позаботьтесь о них. Возможно пропейте курс витаминов или просто следите за своим здоровьем тщательнее обычного.

Рыбы

Рыбам советуют не злоупотреблять экстримом. Да и вообще лучше отказаться от каких-либо экстремальных развлечений и зимних в первую очередь. Травмы, а также очень серьезные, это то, что прогнозируют звезды. Зачем начинать год с такого негатива. Лучше просто поберечь себя и все будет хорошо.