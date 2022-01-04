Списывают деньги с карты прикрываясь «Новой почтой»: в Украине действует новая мошенническая схема

В Украине появился фальшивый сайт крупнейшего почтового оператора «Новая почта». Мошенники под видом услуги novapay получают данные карты и списывают средства. Всего несколько секунд и с карты пропадает все до копейки.





Дело в том, что мошенники предлагают украинцам совершить платеж за покупку через популярный сервис novapay. На самом деле они присылают накладную с фальшивого сайта «Новой почты». И как только пользователь введет данные карты, с нее списываются все деньги.

Украинский блогер Вадим Фульмахт поделился своим опытом общения с мошенниками. Он разместил объявление на OLX, где продавал ненужные вещи. Вскоре с ним связалась некая Анастасия и выявила желание купить товар. После краткой беседы она предложила оформить доставку через novapay (аналог OLX-доставки). На скриншотах можно увидеть переписку блогера с мошенником.

Блогеру отправили ссылку на накладную. Но она привела не на официальный сайт «Новой почты». Сайт выглядит правдоподобно, но доменное имя отличается от настоящего.

На сайте предлагалось ввести данные карты, но Вадим заметил подозрительный адрес и ввел данные пустой виртуальной карты. После этого сработало предупреждение, что на балансе должно быть не меньше суммы сделки. Блогер отмечает, что сайт проработан очень хорошо и если бы не подозрительное имя домена, он бы поверил и ввел данные своей карты.

Внешне нет никаких отличий, дизайн абсолютно точно совпадает с дизайном официального сайта почтового оператора «Новая почта».

Как видно на скринах, переписка не вызывала подозрения. Если бы не внимательность блогера, он мог бы стать жертвой обмана. Вадим Фульмахт призывает украинцев внимательно проверять ссылку на сайт, чтобы не попасть на крючок мошенников.